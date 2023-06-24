Küçükbaş kurbanlıklara ilgi gösteriliyor

Kurban bayramına sayılı günler kala Oltu Canlı Hayvan pazarında beklenilen hareketlilik yaşanmıyor. Küçükbaş kurbanlıklara olan ilginin fazla olduğu belirtilirken, büyükbaş hayvanların pahalı olmasından dolayı küçükbaş kurbanlıklara yönelim artıyor.

Kurban bayramına sayılı günler kaldı... Küçükbaş kurbanlıklara ilgi gördü

ERZURUM - Kurban bayramına sayılı günler kala Oltu Canlı Hayvan pazarında beklenilen hareketlilik yaşanmıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülen şap hastalığı kurban alacaklıları tedirgin ederken pazara sağlıklı kurbanlıklar getiriliyor. Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 5 - 12 bin liradan satılırken büyükbaş kurbanlıklar ise 45 - 120 bin liradan satışa sunuluyor.

Büyükbaş hayvanların pahalı olmasından dolayı küçükbaş kurbanlıklara olan ilginin fazla olduğunu dile getiren besiciler, pazarın bayram yaklaştıkça daha da artmasını beklediklerini dile getirdiler.