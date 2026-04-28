Kübra Denizci Keskin Bodrum Rallisi'nde podyum hedefliyor

Ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bodrum Rallisi'ne katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Kübra Denizci Keskin ile başlayan işbirliğini bu sezon ana sponsorluk seviyesine taşıyan Binance TR, engelli sporcunun Türkiye ve Avrupa pistlerindeki şampiyonluk mücadelesini desteklemeye devam ediyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun açılış yarışı Ege Rallisi'ni "Kategori 5" ve "Kadın Pilotlar" kategorilerinde ikinci sırada tamamlayan Keskin, 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Bodrum etabında podyum hedefiyle direksiyon başına geçecek.

Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen organizasyon, 30 Nisan Perşembe saat 19.30'da Ortakent'teki 2,80 kilometrelik şehir içi seyirci özel etabıyla başlayacak. Yarışın ikinci gününde Karacahisar, Fesleğen ve Mazı bölgelerinde 6 özel etap geçilecek ve üçüncü gün, Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerindeki 6 etapla tamamlanacak.

Ralli kapsamında bu yıl çevreci bir yaklaşım sergilenerek karbon ayak izi takibi yapılacak. Organizasyon süresince oluşan emisyon miktarı kadar bütçe, Bodrum'daki doğa projelerine aktarılacak. Bu çerçevede etaplarda bitki bazlı çöp torbaları kullanılacak ve çevre bilincini artırmak amacıyla tohumlu kalem dağıtımı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya
