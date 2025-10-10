KTO Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları Devam Ediyor

KTO'da Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları sürüyor. Toplantıların sektörlerin geleceği adına oldukça verimli geçtiğini belirten KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, "Meslek Komitelerimizle yaptığımız istişareler, ortak akılla şehrimizi büyütmede en önemli rehberimiz olmaktadır" dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Meslek Komiteleri ile istişare toplantılarını sürdürüyor. 2023 yılında başlatılan istişare toplantılarıyla sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri dinleniyor, KTO'nun hizmetleriyle ilgili istişareler gerçekleştiriliyor. Son olarak 22. Kırtasiyecilik ile Teknik ve Bilimsel Faaliyetler Meslek Komitesi ve 19. Beyaz Eşya ve Mobilya Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi Üyeleri ile istişarelerde bulunuldu. KTO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantılara Meslek Komiteleri Üyelerinin katılımı yoğun oldu.

Sektörlerimizin gelişimine destek olmayı sürdüreceğiz

Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları'nın oldukça verimli geçtiğini belirten KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, toplantıların KTO Komite Üyelerinin görüş ve önerileriyle şekillendiğini söyledi. Toplantılarda yapılan istişarelerde ilgili sektörlerin gelişimine yön veren kararların temelinin atıldığını vurgulayan Başkan Öztürk, "Konya Ticaret Odası olarak biz, üyelerimizin her zaman yanında olmaya, sektörlerimizin gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Komitelerimizle düzenli olarak bir araya gelmemizin amacı da budur" ifadelerini kullandı.

El birliğiyle şehrimize değer katıyoruz

Konya'nın sanayi altyapısının, lojistik avantajının ve gelişen ticaret ağının sektörlere güçlü bir üretim tabanı sunduğunu dile getiren Başkan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu: "Konya, 2024 yılında 3,6 milyar dolarlık ihracatla dış ticaret fazlası veren iller arasında yer almıştır. Bu tablo, şehrimizin üretim gücünü ve ihracat kabiliyetini ortaya koymaktadır. Sektörlerimizi el birliğiyle güçlendirerek bu halkayı büyütmek ve bu sayede şehrimize değer katmak hepimizin sorumluluğu olmalıdır. Bu çerçevede, Meslek Komitelerimizle yaptığımız istişareler, ortak akılla şehrimizi büyütmede en önemli rehberimiz olmaktadır."

Gerçekleştirilen toplantılarda KTO üyelerine söz verilerek görüş ve önerileri dinlendi, sektörleriyle ilgili sorunlar masaya yatırıldı. - KONYA