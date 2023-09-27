Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, meclis toplantısında Orta Vadeli Program'ın piyasanın beklentilerini karşılayacak bir yol haritası olduğunu belirtti. Gülsoy ayrıca, ülkenin içinden geçtiği ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, inşaat sektörünün de bu sıkıntılardan etkilendiğini vurguladı.

KTO Başkanı Gülsoy: Orta Vadeli Program ile piyasanın duymak ve görmek istediği bir yol haritası çizildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, meclis toplantısında. Orta Vadeli Program ile piyasanın duymak ve görmek istediği bir yol haritası çizildiğini bildirdi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Gülsoy, ülkenin içinden geçtiği sıkıntılı ekonomik sürece hep beraber şahit olunduğunu, enerji ve akaryakıttan gıda sektörüne, taşıt ve otomobil sektöründen inşaat ve konut piyasasına kadar zamlardan etkilenmeyen hiçbir sektör kalmadığını belirtti.

İnşaat sektöründeki yatırımcıların yükünün ağırlaştığını belirten Gülsoy, "Yaşanan sektörel sıkıntıların ekonomik konut üretimini ve kamu yatırımı projelerini de olumsuz etkilediğini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bu programın hedeflerine ulaşması için millet olarak sahip çıkmamız, destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Tasarruf ve tüketim ile ilgili halkın üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bütün toplum olarak benimsendiği takdirde çok daha hızlı ve etkin şekilde başarılı olacaktır. Bu sene yüzde 65, önümüzdeki yıl yüzde 33 enflasyon öngörülmesini gerçekçi buluyoruz. Çünkü enflasyon ve büyüme rakamlarını dünya ölçeğinde irdelemek gerekiyor. Orta Vadeli Program ile piyasanın duymak ve görmek istediği bir yol haritası çizildi. OVP ile birlikte enflasyonla ilgili bozulan beklentilerin pozitif bir rotaya gireceği yeni bir dönem başladı. Bir yandan enflasyonu tek haneye düşürecek kararlı adımlar planlanırken diğer yandan üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyecek politikalar gündeme alınmış durumda."

Yeni anayasanın önemine de dikkati çeken Gülsoy, Türkiye'nin sivil, katılımcı, çoğulcu bir anayasaya kavuşması gerektiğini ifade etti.