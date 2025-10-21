KSV Geleneksel Öğrenci Buluşması: Gençler İçin İlham Verici Hikayeler

Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV), geleneksel öğrenci buluşmasında bursiyerlerini İstanbul'da ağırladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından vakfın bursiyerlerinin katıldığı etkinlik, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane'nin ilham veren hikayelerine sahne oldu.

Mezun KSV bursiyeri Alperen Adikti'nin McKinsey'den kendi girişimine uzanan hikayesi, yönetmen Ozan Sihay'ın gerçekleştirdiği yapay zeka atölyesi ve İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Topluluğu üyelerinin deneyim paylaşımları, gençlere hem teknolojik hem de sosyal liderlik yollarını gösterdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını, programın moderatörü Ceren Sağlam yaptı.

Roof Coliving Kurucusu ve İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı "Fellow"u Emre Güzel de canlı çizim performansı gerçekleştirdi.

Buluşmada, bursiyerlerin sosyal ve mesleki gelişimini destekleyen Bursiyer Gelişim Programı ve geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen Kalegends programı tanıtıldı.

Etkinlik, One Man Band'in canlı performansı ve ikramlar eşliğinde düzenlenen kapanış kokteyliyle sona erdi.

"Kendinize bir değer pusulası oluşturun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, kariyer yolculuğunun zorlu kararlarını ve liderlik anlayışını gençlerle paylaştı.

Okyay, özellikle değişim ve dönüşümün yoğun olduğu çağda, esnek kalabilmenin cesaret gerektirdiğini vurgulayarak, "Bazen yön değiştirmek zayıflık değil, kendine ve çevrene yeniden uyumlanarak değerlerine sadık kalmanın en cesur halidir." ifadesini kullandı.

Gençlere yönelik en kilit mesajının öz farkındalık olduğunu belirten Okyay, şöyle devam etti:

"Sabah aynada gözlerinizin içine bakın. ve o andan sonra başkalarıyla değil, kendinizle yarışın. Hayalini kurduğunuz hayat için beklemeyin küçük bir adım atın. O adım mükemmel olmak zorunda değil, yeter ki içten olsun. Kendinize bir değer pusulası oluşturun. Yönünüzü kaybetseniz bile o pusula sizi daima geri getirir."

KSV Genel Müdürü Rana Birden de vakıf olarak gençlere hazır cevaplar değil, kendi sorularını bulabilecekleri alanlar açmak için yanlarında yer aldıklarını aktararak, "KSV, gençlerin kendilerini keşfedebileceği, değerlerini anlayabileceği, fikirlerini tartabileceği bir alan sunmak için canla başla çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kale Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Keleş ise konuşmasında gençlere iş hayatının geleceğine dair bilgiler vererek, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporlarına göre, dünyadaki jeopolitik, teknolojik ve ekonomik değişimlerin 2030'a kadar 170 milyon yeni iş yaratacağını, kendini yenileyen, geliştiren ve adapte olanların oyunun içinde kalacağını ifade etti.

Keleş, söz konusu dönüşümün hızına ayak uydurmak için gençlerin kariyer yolculuklarında "Kendini Tanımak", "Hayat Amacını Keşfetmek", "Öğrenmeyi Öğrenmek" ve "Dayanıklı Olmak" gibi kavramları içselleştirmeleri gerektiğini anlattı.

Kale Grubu'nun bu farkındalıkla, "Kendi hikayenin kahramanı ol" mottosuyla 2019'da Kalegends Genç Yetenek Programı'nı hayata geçirdiğini anımsatan Keleş, bugüne kadar 200'e yakın yeni mezunun iş hayatına ilk adımlarını atmalarını desteklediklerini belirtti.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, gençlere kariyerlerini cesaret, yenilikçi bakış açısı ve sorumlulukla yönetme konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ozan Sihay'ın "Yapay Zeka Atölyesi: Hayalindeki Lideri Yarat" adlı atölyesinde bursiyerler, yapay zekanın yaratıcılıktaki rolünü keşfederken, kendi hayal ettikleri lider profillerini teknolojinin desteğiyle somutlaştırma fırsatı buldu.