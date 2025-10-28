Haberler

Kruvaziyer Tatiline Yerli Turist İlgi Gösteriyor

Kruvaziyer Tatiline Yerli Turist İlgi Gösteriyor
Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, bu yıl 12 lüks gemiyle 10 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. İç pazarda kruvaziyer tatiline olan ilginin arttığı belirtiliyor.

"Yüzen oteller" olarak nitelendirilen lüks gemilerle farklı ülkelere ve destinasyonlara yapılan tatil, yerli turistin de ilgisi çekmeye başladı.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, bu yıl 9 ayda 12 lüks gemiyle gelen yaklaşık 10 bin turisti konuk etti. Ağırlıklı olarak yabancı turistin tercih ettiği kruvaziyer tatili, iç pazarda da ilgi çekiyor.

ATG Hotels Satış-Pazarlama Koordinatörü ve Selectum Blu Cruises Genel Müdürü Nilda Türe, AA muhabirine, bu yıl keyifli bir sezon geçirdiklerini, gelecek yıl içinde de aynı beklentiler içinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin kruvaziyerle son yıllarda önemli sayıda yabancı turist ağırladığını dile getiren Türe, kruvaziyerin iç pazarda çok bilinen bir tatil şekli olmadığını ancak gelişme kaydettiğini ifade etti.

Her geçen yıl yerli turistin de kruvaziyere ilgisinin arttığını ifade eden Türe, "Bavulu hiç açıp, toplamadan 3-4 şehir, ülke gezebiliyorsunuz. Herkesin yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de de bu mümkün. Sektörde birkaç firma var, çok uygun fiyatla misafirlere bu imkanı sunuyoruz. Her gün başka bir adada, başka bir şehirde uyanmak ve otel konforunda, güzel bir deneyim." dedi.

Türe, Türkiye'den Yunanistan'a 4 adaya kapı vizesiyle kruvaziyer tatil imkanı sunabildiklerini kaydetti.

Otel konseptinde de bu yılı iyi geçirdiklerini aktaran Türe, özellikle Avrupa pazarında bir büyüme kaydedildiğini söyledi.

Türe, Almanya, İngiltere, Polonya ve Romanya pazarlarında bir artış yaşandığını, Balkan ülkelerine de ağırlık vermeye başladıklarını bildirdi.

Erken rezervasyon kampanyalarının başladığını anımsatan Türe, yabancı turistin bunu çok iyi değerlendirdiğini ifade etti.

Yerli turiste de erken rezervasyon kampanyalarından faydalanmaları çağrısında bulunan Türe, "Şu anda Avrupa pazarında ciddi hareketlilikler var, iç pazardan da geri dönüşler alıyoruz, artık yerli turist avantajlarını biliyor. İç pazara yönelik şu dönemde kaçmayacak fırsatlar sunuluyor. Misafirlerimiz doğru zamanda tatillerini alırlarsa hem bizi hem de kendilerini mutlu etmiş olurlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
