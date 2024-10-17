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Kredi kartı ve kredi borçlarında yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor

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Merkez Bankası ve BDDK'nın kararıyla, kredi kartı ve kredi borçlarında yapılandırma imkanı 1 Kasım'da başlatılacak. Yeni düzenleme, borç ödemekte zorlanan vatandaşlara yeni bir ödeme planı sunacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ortak kararı doğrultusunda, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yapılandırma imkanı getirildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, kamu bankalarından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapılandırma işlemlerine çoktan başladı. Şu ana kadar kamu bankaları aracılığıyla yapılandırılan toplam borç miktarı 1,5 milyar TL'yi aştı. Özel bankalar arasında ise İş Bankası ve Akbank da bu sürece katılarak yapılandırma işlemlerine start verdi.

BDDK tarafından alınan kararla, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar, borçlarını 60 aya kadar yapılandırma imkanı elde edecek. Özellikle asgari ödeme tutarını karşılayamayan bireysel kredi kartı sahipleri, mevcut borç bakiyelerini bu süre zarfında taksitlendirebilecek. Merkez Bankası, bireysel kredi kartı borçları için uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olan referans faiz oranıyla sınırlandırarak tüketicilerin ödemelerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

1 KASIMDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

BDDK'nın adımları doğrultusunda Merkez Bankası, kredi kartlarına uygulanacak azami faiz oranlarını, borcun büyüklüğüne göre farklılaştıracak. 24 Ekim'de açıklanacak bu oranlar, 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. Mevcut referans oranı korunursa, dönem borcu 25 bin TL'nin altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin TL ile 150 bin TL arası borçlar için yüzde 4,25, 150 bin TL'nin üzerindekiler için ise yüzde 4,75 faiz oranı uygulanacak.

İhtiyaç kredisi borçları için de 30 günden fazla gecikmiş ödemelerde, ek kredi verilmeden 60 aya kadar yapılandırma yapılabilecek. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için borçluların bir yıl içinde başvuru yapması şart.

Kredi kartları için nakit çekim ve kullanımda azami faiz oranı yüzde 5 olarak belirlendi.

YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELERDİR ?

BDDK'nın aldığı karara göre, kredi kartı ve kredi borcunu ödeyemeyen vatandaşlara 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sunulacak. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, borçlarının tamamını yapılandırdıklarında her ayki taksitler asgari ödeme tutarına eklenecek. Ayrıca, yapılandırılan borcun yarısı ödenene kadar kredi kartı limiti artırılamayacak. İhtiyaç kredisi borçları için de 30 günlük gecikmeye girenler bu yapılandırma imkanından faydalanabilecekler. Ancak başvuruların 1 yıl içinde yapılması gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Kredi kartı ve kredi borçlarında yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Kamu Bankaları Merkez Bankası Halkbank Ekonomi Finans Kamu

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Yorumlar (9)

Vatan Daş:

akp den önce kredi kartı borcum yoktu. sağ olsunlar ev sahibi olamadık ama borç sahibi olduk.

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suat aydın:

Faizle yapılandırma da ne bilim ...

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Erkan Can :

koca ülkeyi milyonlarca vatandaşı düşürdüğünüz duruma bakın, millet yeni gezegenlerde yaşam arayışında bizim vatandaşımız ödeyemediğim borcu ödeyebilmek için borç alayım derdinde

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AbdulMetin:

Acele etmemek lazım, bankaların rekabete girmesini beklemek iyi olabilir belki faiz oranlarını düşürebilirler... her ay karta para yatırıp takla attıranlar için mantıklı olabilir örneğin benim yasklaşıl 4-5 bin tl faiz ve masrafa gidiyor, ama bu işlemden sonra kesinlikle kredi kartı kullanmamak gerekiyor yoksa borç üstüne borç biner, Allah korusun sonu çok kötü olur. gelir artmadan kart kullanmaya devam etmek feci sonuçlar çıkarır...

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Hasan Turk:

Secim oncesi basin aldigi talimatla uçucaz sahlanicaz yeni Turkiye yayinlari yapti.sonuc millet borç bataginda memnunlar oy verenler dava hedefine ulaşti.

3
0
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