Kredi kartı kullananlar dikkat! 13 gün sonra hepsi silinecek

Market, akaryakıt, giyim ve ulaşım gibi birçok sektörde kullanılan kredi kartı ve sadakat kartları, tüketicilere indirim ve para puan avantajı sağlıyor. Ancak bu puanların kullanım koşulları çoğu zaman yeterince bilinmiyor.

TÜKETİCİLERE UYARI: PARA PUANLAR BİLGİLENDİRME YOKSA SİLİNEMEZ

Bazı firmaların yıl sonunda kartlarda biriken para puanları sıfırlaması, tüketiciler açısından mağduriyet yaratıyor. Tüketici Konfederasyonu'na (TÜKONFED) göre bu uygulamalar çoğu zaman tüketiciye açıkça bildirilmiyor.

TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, kampanya başında puanların hangi tarihte silineceğinin net şekilde belirtilmemesi halinde, firmaların tek taraflı puan silme hakkı olmadığını vurguladı. Bu tür işlemlerin hukuki dayanağının bulunmadığını ifade etti.

Güllü, Borçlar Kanunu'na göre alacak haklarının 10 yıl boyunca geçerli olduğunu hatırlatarak, açık tarih belirtilmeden yapılan puan silme işlemlerinin geçersiz sayılabileceğini söyledi.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI: YIL SONUNU BEKLEMEDEN KULLANIN

Son olarak Güllü, tüketicilerin sadakat kartlarındaki para puanların geçerlilik sürelerini kontrol etmelerini ve hak kaybı yaşamamak için yıl sonunu beklemeden bu puanları kullanmalarını önerdi.