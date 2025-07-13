Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Kredi kartı borçlarına 48 aya kadar taksitlendirme imkanı tanıyan BDDK, nakit çekim limit ve vadelerinde de normalleşme adımları atacak. BDDK'nın Merkez Bankası'nın 24 Temmuz tarihli PPK toplantısının ardından, kredi kartı nakit avans işlemleri için belirlenen üst sınırı 50 bin TL'ye, nakit çekim işlemleri için uygulanan vade sayısını ise 6 aya çıkarması bekleniyor.
Türkiye'de rekor seviyelere ulaşan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile BDDK, halihazırda gecikmiş ödemesi bulunan kart ve krediler için 48 aya varan yapılandırma imkanı sundu.
KREDİ KARTI BORÇLULARINA "ERTELEME" İMKANI
Söz konusu adım milyonlarca kredi kartı borçlusu için bir 'erteleme' imkanı sunarken, gelecek haftalarda kart sahiplerine yönelik yeni değişiklikler gündeme taşınacak.
NAKİT AVANS LİMİTLERİ DEĞİŞECEK
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, aylardır bankaların ısrarlı taleplerinin ardından gevşeme adımları için harekete geçen ekonomi yönetimi, ilk aşamada 25 bin TL olarak uygulanan kredi kartı nakit avans işlemleri için belirlenen üst sınırı 50 bin TL'ye yükseltecek.
VADE SAYISI 6 AYA ÇIKARILACAK
Ayrıca atılacak normalleşme adımları kapsamında kredi kartlarından yapılacak nakit çekim işlemleri için uygulanan maksimum vade sayısı da 3 aydan 6 aya çıkarılacak. BDDK'nın söz konusu değişiklikleri TCMB'nin 24 Temmuz tarihli PPK toplantısının ardından yürürlüğe alması bekleniyor.