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Kredi kartı ödemelerinde kesilen ek ücret başvuru halinde faiziyle birlikte geri alınabilir

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TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, kredi kartıyla yapılan ödemelerde işletmelerin ek ücret istemesinin kanuna aykırı olduğunu belirtti. Tüketiciler, bu duruma karşı Tüketici Hakem Heyetine başvurarak paralarının iadelerini talep edebilirler.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, işletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde ek ücret istemelerinin kanuna aykırı olduğunu belirterek, "Ödemeyi yapan tüketicilerimiz mahkeme kararını emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilir ve paralarının iadelerini ticari faiziyle birlikte geri alabilirler." dedi.

"EK ÜCRET KANUNA AYKIRI"

Güllü, kredi kartıyla yapılan ödemelerde işletme sahibinin tüketiciden ek ücret talep etmesinin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun 17. Maddesi'ne aykırılık oluşturduğunu söyledi.

Güllü, "İşletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde ek ücret istemeleri, yani tüketiciden alınan komisyon/hizmet bedeli adı altındaki ücretler haksız ve kanuna aykırıdır. Bu aykırılık Tüketici Mahkemelerinin emsal olarak nitelendirilebilecek kararlarıyla da tescillenmiştir. Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

"KOMİSYON İSTEME HAKLARI YOK"

Bu zorunluluğun indirim dönemlerinde de geçerli olduğunu söyleyen Güllü, işyerlerinin, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon ve benzeri bir isim altında ilave ödeme bulunmasını isteyemeyeceğinin altını çizdi.

Bu hükme aykırı davranılması durumunda, üye işyerinin anlaşmasını yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesinin feshedileceği bilgisini veren Güllü, bu durumda işyeriyle 1 yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacağını vurguladı.

"DERHAL FAİZİYLE BİRLİKTE İADE ETMELERİ GEREKİR"

Güllü, kredi kartıyla ödeme yapılması nedeniyle komisyon, hizmet bedeli veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme alan işletmelere verilen cezayı şöyle açıkladı: Ödemeyi yapan tüketicilerimiz mahkeme kararını emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilir ve paralarının iadelerini ticari faiziyle birlikte geri alabilirler. Ayrıca böyle bir durumla karşılaşan tüketicimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayette bulunabilir. Bu işletme hakkında pos cihazı iptal edilerek 1 yıl süreyle sözleşme yapamamasının yanı sıra fahiş fiyat ve haksız ticari uygulama nedeniyle 6502 sayılı kanunun 77. Maddesi'nin 13. fıkrası uyarınca 550 bin 59 lira ceza uygulanır ve bu ceza her yıl yeniden değerlendirme oranında artış yapılmaktadır.

Kredi kartı ödemelerinde kesilen ek ücret başvuru halinde faiziyle birlikte geri alınabilir
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıA. Erol:

tek tek milyonlarca kişinin başvuru yapması salakça değil mi? kanun öyle diyorsa topluca herkesin hesabına yatırılmalı alınan kanunsuz paralar... milletle dalga geçiyorlar.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıIsmail Demirci:

yani tuvtutk e başvuru yapolaboli5mi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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