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Türkiye genelinde ödenmeyen kredi kartlarında yüzde 216 oranında artış görüldü

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Yüksek enflasyon ortamında kredi kartı kullanımı günden güne artıyor. Ancak kredi kartları borçları ödenemeyince giderek şişiyor. Bankalar, bu yıl batık kredi kartı borçlarının yüzde 216, batık bireysel kredilerin ise yüzde 71 oranında arttığını duyurdu.

Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar kredi kartı ve kredilere yüklendi. Banklar, ödeme yapmakta zorlanan kredi kartı kullanıcılarına kötü haberi verdi. Yılın başından bu yana batık kredi kartları 2 kattan daha fazla artarken batık bireysel kredilerde yüzde 71 artış yaşandı.

İCRA TAKİBİ YÜZDE 120 ORANINDA ARTTI

Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yılbaşından bu yana yüzde 120 oranında, 54 milyar liralık artış yaşandı. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2023 yılı sonuna göre yaklaşık yüzde 35 oranında, 959 milyar lira tutarında arttı. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesi 404 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesi ise 555 milyar lira artış kaydetti.

BATIK KREDİLERDE KORKUTAN ARTIŞ

Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 216, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 71 oranında artış oldu.

Faiz oranlarının yüksekliği ve yüksek enflasyon, geliri yeterince artmayan yurttaşların borçlarını geri ödemelerini zorlaştırıyor. Yurttaşlar giderek yeni bir borç krizine giriyor. Ücretli çalışanların yarısı, asgari ücret ve civarında ücretlere çalışırken ekonomi yönetiminin zam olarak masada tuttuğu rakamlar ise borçlardaki artış oranının yanında çok geride kalıyor.

Türkiye genelinde ödenmeyen kredi kartlarında yüzde 216 oranında artış görüldü
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıLeon Tas:

Türkeye halkina ne kadar deger verdigini herkes biliyor hayat cok guzel diyelimi?

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Haber YorumlarıALTAY URAL:

Ödenmeyen değil, Ödenemeyen !!! insanlar geçineniyor. kredi ile nefes almaya çalışıyor ve hazin son...

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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Durmak yok yola devam ver yetkiyi gör etkiyi görünnn etki nasıl oluyor..

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Haber YorumlarıKamil Akar:

kredi kartlarinin nakiti düşürür faizi ciksrirsan olacağı bu nah alirsin

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

sahte enflasyon rakamlarıyla işçilerden emeklilerden düşük ücret verilip para çalınırsa insanlar birikimi bırakın barınma ve geçinme problemi yaşarlar işçinin emeklinin hakkını yiyenler ise altlarına son model araba yüzme havuzlu villa çeker artan paralarla manda kaymağı istakoz yer kol saati takıp şarkıcılara türkücülere milyonlar saçarlar

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Haber YorumlarıHakan Ucan:

Durmak yok sürünmeye devam..

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Haber YorumlarıErkan Can :

bu halka az bile,ülkeyi bu hale getirenler milyarlar içinde yüzerken aferin bize

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Haber YorumlarıÜmit Çardak:

Seçimlerde koydukmu diye bagiriyodunuz kim kime koydu anladinimizmi daha beter olun inşallah ekmek alacak parayi bulamazsınız sürüm sürüm surunuzsunuz

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Haber YorumlarıMetin Eksioglu:

hal boyle iken birisi apoya guzellemeler pesinde digeride israili agzina sakiz ypmis gecim zorlugu ve pahalilik umurlarinda degil size bir daha degil oy gunahini vermiyecek kimse yaziklar olsun

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