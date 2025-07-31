Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarından itibaren faiz oranları düşüyor

Politika faizini düşüren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirime gitti. Yeni oranlar yarından itibaren geçerli olacak. Peki hangi kartlar ne kadar indirilecek?

FAİZLER BORÇ MİKTARINA GÖRE BELİRLENECEK

25 bin TL altı kredi kartı borcu olanlar için aylık akdi faiz oranı %3,50 olarak sabit tutuldu.

25 bin – 150 bin TL arası borçlarda faiz %4,25'ten %4,00'e indirildi.

150 bin TL üzeri bireysel ve tüm kurumsal kartlarda ise oran %4,75'ten %4,50 seviyesine çekildi.

Nakit avans ve ek hesap kartlarında ise %5'lik faiz oranı %4,75'e çekildi.

GECİKME FAİZİ DE DÜŞTÜ

Gecikmeye giren borçlar için de faizler aşağı yönlü revize edildi:

25 bin TL altı borçlarda gecikme faizi %3,80 olarak sabit kaldı.

25 bin – 150 bin TL arası borçlarda %4,55'ten %4,30'a düşürüldü.

150 bin TL üzeri bireysel ve kurumsal kartlarda ise %5,05'ten %4,80'e çekildi.

NAKİT AVANS ÇEKENLER DİKKAT!

Nakit avans ve KMH (Kredili Mevduat Hesabı) faiz oranlarında da düşüş var:

Akdi faiz %5'ten %4,75'e

Gecikme faizi %5,30'dan %5,05'e indirildi.

DÖVİZLİ İŞLEMLERDE DE FAİZ AZALDI

Yabancı para birimiyle yapılan işlemlerde azami akdi faiz %3,33, gecikme faizi ise %3,63 oldu.

25 BİN TL NAKİT AVANSIN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Yeni faizlere göre kredi kartından 25 bin TL çeken bir kullanıcı:

3 ayda ayda 9.383 TL ödeyerek toplamda 28.149 TL,

6 ayda ayda 5.112 TL ödeyerek toplamda 30.672 TL geri ödeme yapacak.

Yani kullanıcı, geri ödemeyi 3 ayda yaparsa 3.149 TL, 6 ayda yaparsa 5.672 TL faiz ödemiş olacak.