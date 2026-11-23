ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - Uzmanlar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerinin olumlu bir nitelik taşıdığını ve yabancı sermaye girişlerini artırma konusunda öneme sahip olduğunu belirterek, fon meselesinin sistematik bir krize yol açacak nitelikte olmadığını ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik pozitif değerlendirmeleri, yatırımcı güveninin güçlenmesi ve olumlu piyasa algısının korunması açısından önem taşıyor.

Moody's Sovereign Risk Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Perjessy geçen hafta Türkiye'de tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmelerin sistemik bir risk oluşturmasını beklemediklerini, bu durumun kredi notunu etkilemesinin olası görünmediğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Global Ratings yetkilileri de 2 Ekim'de Türkiye'de bazı fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin ülkenin kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı oluşturmasının beklenmediğini açıkladı.

Fitch Ratings Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow da 29 Eylül'deki değerlendirmesinde fon piyasasındaki gelişmelerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde bir etki yaratmasını beklemediklerini söyledi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen açıklamalar yabancı yatırımcının Türkiye'yle ilgili kararlarında önemli

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen açıklamaların özellikle yabancı yatırımcının Türkiye ile ilgili kararlarında önemli olduğunu söyledi.

Dünyada halihazırda risk iştahının azaldığını ve varlık fiyatlarında da sert düşüşlerinin yaşandığını kaydeden Aslanoğlu, "Bu anlamda yatırımcılar daha seçici oluyor. Türkiye'yle ilgili bu değerlendirme elbette bu anlamda o seçicilikte negatif etkilenmemizi de engelleyecek olumlu bir gelişme. Zaten baktığımızda fon meselesinin yarattığı büyüklük reel tarafta ve servet etkisi olarak sistematik bir riske yol açacak büyüklükte görünmüyor." diye konuştu.

Aslanoğlu, Türkiye ekonomisinde dış talep açısından rekabetle ilgili bir sorun yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İç taleple ilgili bu sıkıntı da yanına gelince o ikisi biraz karıştı. O yüzden de reel tarafta bunun hissedilmesi belki kaygıyı arttırdı ama bu rakamlar reel tarafta ya da fon meselesinin yarattığı rakamlar ekonomide sistematik bir krize yol açacak nitelikte değil, ben de katılıyorum. Kredi derecelendirme kuruluşlarından bu tarz değerlendirmeler gelmesi de olumlu."

Fon meselesinin hızlı ve net bir şekilde çözülmesi, yabancı yatırımcı güvenini artıracak

Pariterium Danışmanlık şirketinin kurucusu Dr. İsmet Demirkol da "Fon meselesi konusunda yabancı kuruluşlar tarafından Türkiye'ye yönelik olumlu mesajların verilmesi ve pozitif algının sürdürülmesi, yabancı sermaye girişlerini artırma konusunda öneme sahip." dedi.

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI'nın Türkiye'ye düzenleme ve denetimde Haziran 2027'ye kadar süre verildiğini anımsatan Demirkol, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bununla ilgili şeffaf bir çalışma yapmasının önemli olduğunu belirtti.

Demirkol, fon meselesinin hızlı ve net bir şekilde çözülmesinin yabancı yatırımcı güvenini artıracağı öngörüsünde bulundu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile ticari ilişkilerini geliştirmesinin de bu sürece katkıda bulunacağı öngörüsünde bulunan Demirkol, yeşil enerji ve yapay zeka gibi alanlardaki yatırımların Türkiye'nin yeni ekonomik hikayesinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

Demirkol, yeşil enerji ve yapay zeka yatırımlarının yabancı sermayeye doğru şekilde tanıtılması durumunda, fon meselesi çözüldükten sonra bu yatırımların doğrudan yabancı yatırım akışını artırabileceğini kaydetti.

"Türkiye konusunda hassas olduklarını ve yapıcı davrandıklarını söyleyebiliriz"

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş ise şu anda fon olaylarının etkilerinin sindirilmeye çalışıldığını belirterek, "Bu soruşturmaların sonucu nereye kadar gidecek, bunlar önemli olacak." dedi.

Bu olayların dışında dışsal etkilere de değinen Demirtaş, Fed'in faiz artırımı, altının değer kaybetmesi gibi durumların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Demirtaş, kısa vadede bu olayların yönetilebilir olduğunun altını çizerek "Asıl izlememiz gereken önümüzdeki yılda Türkiye'nin rezervleri ne yönde ilerleyecek? Rezervlerin seyri ne olacak? Onun dışında petrol fiyatları ne olacak? Global noktalara doğru döneceğiz ama bu soruşturmaların biz de ilk etapta kredi notu açısından önemli etkisini beklemeyiz. Fakat uzarsa ve diğer komplikasyonlarla birleşirse bir risk teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen açıklamaları yapıcı sinyaller olarak kabul edebileceğini bildiren Demirtaş, "Yapıcılar, yıkıcı değiller. Türkiye konusunda hassas olduklarını ve yapıcı davrandıklarını söyleyebiliriz." dedi.

Kaynak: AA