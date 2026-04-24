Kreatif endüstrilere yönelik destek mekanizmaları Ankara'da ele alındı

Kreatif endüstrilere yönelik yeni destek mekanizmalarına ilişkin gelişmeler, Kültürel Hizmetler ve Kreatif Endüstriler Sektörü Hizmet İhracatı Destekleri Tanıtım Toplantısı'nda masaya yatırıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen toplantıda, şubatta yürürlüğe giren Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında, Ticaret Bakanlığınca yürütülen hizmet ihracatı destekleri kültürel ve kreatif endüstriler açısından değerlendirildi.

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, toplantıda yaptığı konuşmada, 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatının, geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti. Bu yıl için tüm hizmet sektörlerine 12 milyar liralık destek bütçesi ayrıldığını belirten Sönmez, ilgili mevzuatla daha kapsayıcı, yenilikçi, tüm taraflar açısından daha anlaşılabilir, sade bir destek sistemi oluşturduklarını, üst limitleri daha anlaşılabilir hale getirdiklerini ve hedef ülkelerde bu destekleri daha artıracak şekilde bir formül ortaya koyduklarını anlattı.

Söz konusu kararla, daha çok mal sektörüne yönelik olan "sürdürülebilirlik" enstrümanını, hizmet sektörüne uyarladıklarını dile getiren Sönmez, bu çerçevede sektöre yönelik yeni destek mekanizmalarının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

"Türkiye'nin kreatif üretim gücünü dünyaya taşımak bizim sorumluluğumuzda"

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame de toplantının, kamu ile kreatif endüstriler arasında kurulan karşılıklı güvenin, ortak aklın ve birlikte çalışma iradesinin güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kavame, bu toplantıdan 3 güçlü sonuçla çıkmayı amaçladıklarını belirterek, "Birincisi, firmalarımızın Bakanlığımızın sunduğu destek imkanlarını daha net, doğru ve uygulanabilir biçimde anlamış olması. İkincisi, sektörümüzün bu destekleri yalnızca başvuru kalemi olarak değil, uluslararasılaşma, markalaşma ve ihracat stratejisinin parçası olarak görmesi. Üçüncüsü, 'Creative Türkiye' vizyonu, kamu, TOBB ve sektör işbirliğiyle daha somut, ölçülebilir ve güçlü bir ihracat hikayesine dönüşebilsin." dedi.

Türkiye'nin teknolojiye hızla adapte olan şirketleri, dünyaya satabilecek formatları, karakterleri, oyunları, tasarımları ve markaları olduğunu dile getiren Kavame, bu dağınık potansiyeli ortak bir stratejiye dönüştürebilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kavame, Bakanlığın ortaya koyduğu destek yaklaşımıyla, dönüşüm için sektöre çok önemli bir zemin sunulduğunu belirterek, "Şimdi görev bizdedir. Bu imkanı doğru anlamak, doğru kullanmak, firmalarımıza anlatmak, daha fazla şirketimizi ihracatçı haline getirmek ve Türkiye'nin kreatif üretim gücünü dünyaya taşımak bizim sorumluluğumuzdadır. TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi olarak, sürecin aktif paydaşı olmaya, sektörü daha doğru bilgilendirmeye, Bakanlığımızla güçlü iletişimi sürdürmeye ve 'Creative Türkiye' vizyonunu somut projelerle büyütmeye hazırız ve devam edeceğiz." diye konuştu.

"Kreatif endüstriler, Türkiye ve ülke ihracatı açısından son derece önemli"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay da kreatif endüstrilerin, yüksek katma değer üretme kapasitesiyle, Türkiye ve ülke ihracatı açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Sektöre yönelik hizmet ihracatı desteklerini kıymetli bulduklarını dile getiren Burkay, bu desteklerden faydalanabilmenin, firmaların desteklerden haberdar olmasının önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı Kültürel Hizmetler ve Kreatif Endüstriler Daire Başkanı Duygu Yaygır, desteklere ilişkin sunum yaptı.