Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
 - Güncelleme:

Türkiye'de de hizmet veren bir kozmetik market zincirinin yayınladığı katalog sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Nisan ayı kataloğunun 44. ve 45. sayfalarını Arapça olarak hazırlayan şirketin bu hamlesi binlerce kullanıcının tepkisini çekerken, yapılan paylaşımlar sonrası boykot çağrılarının Twitter'da TT olması üzerine firma ilgili sayfaları web sitesinden apar topar kaldırdı.

Sosyal medya bir kozmetik market zincirinin yayınladığı Arapça kataloğu konuşuyor. Asya ve Avrupa'da 16 binden fazla mağazası bulunan ve Türkiye'de de hizmet veren şirketin hazırladığı Nisan ayı kataloğunun 44. ve 45. sayfalarının Arapça olarak basılması özellikle Twitter'da büyük bir tartışmaya neden oldu.

Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ GÖRÜNTÜ TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Son dönemde özellikle sosyal medyada gündem olan yabancı uyruklu bazı vatandaşların tepki çeken hareketleri ve son olarak İstanbul'da bir nüfus müdürlüğündeki sıra ekranındaki isimlerin neredeyse hepsinin yabancı uyruklu olduğunun görülmesiyle yükselen tansiyon, kozmetik market zincirinin hazırladığı katalogla zirveye tırmandı.

Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı

BOYKOT ÇAĞRISI TT OLUNCA SAYFALAR KALDIRILDI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dilinin Türkçe olduğunu vurgulayan binlerce kullanıcının markaya yönelik tepkileri sonrası boykot çağrıları Twitter'da TT olurken, son bulmayan tartışmaların ardından geri adım atan zincir market, katalogdaki Arapça kısımları kaldırdı.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;

Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Türkiye, Mülteci, Avrupa, Göçmen, Arapça, Asya, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

Emrah Tosunoglu :

Bizim resmi dilimiz türkçedir

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
murat bilir:

Türk nüfusunu geçecekler ileri görüşlü girişimciymiş

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
my:

Aynı hassasiyeti ingilizce tabelalarda da sizden bekliyoruz.

Cevap Yaz 16 18 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title