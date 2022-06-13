Kozlu'da yeni panoda üretime başlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ne bağlı maden ocağında eksi 490-eksi 569 kodlarında bulunan Kartiye-2 çay ayağında yeni açılan üretim panosu için kazasız belasız üretim dileğiyle kurban kesim töreni düzenlendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi'ne 08: 00-16: 00 vardiyası öncesinde düzenlenen törende önce Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Kurban kesim törenine, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve genel müdür yardımcıları, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz ve müessese müdür yardımcıları, Kozlu İşletme Müdürü Yusuf Aydın, GMİS Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç ve şube yöneticileri, merkez ve üzülmez şube yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

Okunan Kur-an ve duaların ardından kuyu başında madencilerin ve katılımcıların salavat ve duaları eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi. Kurban kesimi ardından madenciler ocağa indi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi