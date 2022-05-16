KÖYDES çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi - Haberler

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KÖYDES çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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KÖYDES çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi

Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi.

ERZİNCAN (İHA) - Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "KÖYDES projesi dahilinde ilimize 2022 yılı için 38.189.122 TL ödenek tahsis edilmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. İlimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" denildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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