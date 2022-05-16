KÖYDES çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi - Haberler

ERZİNCAN (İHA) - Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "KÖYDES projesi dahilinde ilimize 2022 yılı için 38.189.122 TL ödenek tahsis edilmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. İlimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" denildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi