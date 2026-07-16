Elazığ Ticaret Borsası'ndan üreticiye büyük kolaylık

Elazığ Ticaret Borsası ile Mezopotamya ÜPAK iş birliğinde hayata geçirilen yerinde kayıt uygulaması sayesinde, Kovancılarlı hububat üreticileri artık Elazığ merkeze gitmek zorunda kalmadan tüm Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlemlerini kendi ilçelerinde hızlıca tamamlayabilecekler.

Elazığ Ticaret Borsası ile Mezopotamya ÜPAK Lisanslı Depoculuk A.Ş. iş birliğinde üreticilerin işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulama hayata geçirildi. Uygulama kapsamında, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) hububat teslim edecek üreticilerin Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlemleri artık Kovancılar ilçesinde yapılacak. Üreticilerin işlemlerini daha hızlı tamamlayabilmesi amacıyla Elazığ Ticaret Borsası personeli, Kovancılar Ziraat Odası Başkanlığı binasında hizmet vermeye başlayacak. Böylece çiftçiler, üyelik ve hesap açılış işlemleri için Elazığ merkeze gitmek zorunda kalmadan tüm kayıt işlemlerini ilçelerinde gerçekleştirebilecek. Lisanslı depoculuk sistemi ve ELÜS uygulamalarından faydalanmak isteyen üreticiler, gerekli evraklara Mezopotamya ÜPAK'ın resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

"Yerinde kayıt sayesinde çiftçilerimizin işlemleri hızlanacak"

Kovancılar'ın hububat üretiminde Elazığ'ın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Üreticilerimizin hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi için personelimizi Kovancılar'da görevlendirdik. Yerinde kayıt uygulaması sayesinde hem çiftçilerimizin işlemleri hızlanacak hem de lisanslı depoculuk sisteminin bölgemizde daha etkin kullanılmasına katkı sağlanacaktır" dedi.

"Zaman ve maliyet açısından önemli kolaylık sağlayacak"

Taleplerin kısa sürede olumlu dönüş yapılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren İl Genel Meclisi Üyesi Muhittin Çimen ise, "Çiftçilerimizin artık kayıt işlemleri için Elazığ merkeze gitmesine gerek kalmayacak. Bu hizmet hem zaman hem de maliyet açısından üreticilerimize önemli kolaylık sağlayacaktır" diyerek katkılarından dolayı Başkan Dumandağ'a teşekkür etti.

Öte yandan, yeni uygulamayla birlikte Kovancılarlı üreticilerin zaman ve ulaşım maliyetinden tasarruf etmesi, aynı zamanda lisanslı depoculuk sistemi ile ELÜS uygulamasının bölgede daha yaygın hale getirilmesi hedeflendiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı