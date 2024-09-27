KOÜ Hastanesi'nde Enerji Tasarrufu Projesi Tamamlandı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesinin çatısına güneş panelleri yerleştirilmesi, iklimlendirme sisteminin otomasyonlu hale getirilmesi ve armatürlerin lede dönüştürülmesi sayesinde enerji tasarrufu sağlıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliğinde tamamlanan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesi kapsamında KOÜ Hastanesi'nde geçen yıl yapılan dönüşüm ve değişim çalışmalarıyla yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaya başlandı.

Bu sayede 2024'te yaklaşık yüzde 25 enerji tasarrufu sağlanması beklenirken, elde edilen kaynak hastanedeki temel ihtiyaçların giderilmesinde ve cihaz alımında kullanılacak.

KOÜ Hastanesi, 2019-2023 yıllarında sağladığı enerji tasarrufuyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

"Cihazların alınmasında bu tasarruf önemli bir katkı sağlayacak"

Başhekim Prof. Dr. Görkem Aksu, AA muhabirine, KOÜ'nün İstanbul ile Ankara arasındaki en önemli tıp fakültesi ve hastaneye sahip olduğunu söyledi.

KOÜ Hastanesinde yaklaşık 820 yatan hasta bulunduğunu, yılda 1 milyonun üzerinde hastanın muayene edildiği, 50 binin üzerinde ameliyat yapıldığı aktaran Aksu, ameliyatların önemli bir kısmının da A sınıf olarak nitelendirilen cerrahilerden ve tümör cerrahilerinden oluştuğunu kaydetti.

Aksu, bölgenin kanser merkezlerinden biri olduklarını dile getirerek, hematoloji bölümünün, kemik iliği nakli de yapılan bir merkez olduğunu ifade etti.

Bakanlıkla KABEV projesini yürüttükleri belirten Aksu, proje kapsamında pilot uygulamalardan birinin burada hayata geçirildiğini dile getirdi.

Projede hedeflenen unsurlardan birinin enerjinin verimli kullanması olduğunu ifade eden Aksu, şunları söyledi:

"Enerji tasarrufu, özellikle elektrik tasarrufu yapmak ama bunun yanında su ve diğer giderlerde de tasarruf yapmayı içeren yaklaşık 10 milyon dolarlık bir projeydi. Proje hastanemizde geçen sene tamamlandı. Hastane çatısındaki güneş panelleri projenin bir kısmı. Panelleri kullanarak elektrik üretimine katkı sağlamaya başladık. Proje kapsamında ısıtma kazanlarının değiştirilmesi, daha verimli hale getirilmesi, soğutma sisteminin yenilenmesi, tüm iklimlendirmenin otomasyona bağlanması, hastanemiz genelindeki yaklaşık 18 bin armatürün led dönüşümü ve bunlarla da çok ciddi bir enerji tasarrufu sağlanması, bu projenin ana unsurlarıydı."

"Önümüzdeki yıl tasarruf miktarının 25-30 milyon liralarda olmasını bekliyoruz"

Aksu, projenin enerji tasarrufuna önemli katkı sağladığını dile getirerek, "Önümüzdeki yıl tasarruf miktarının 25-30 milyon liralarda olmasını, belki daha da artmasını bekliyoruz. Bu da hastane olarak harcadığımız enerjinin yaklaşık yüzde 20-25'ini tasarruf edeceğimizi gösteriyor ki bu da çok ciddi bir rakam olacak." dedi.

Enerjiden sağlanan tasarrufun maddi karşılığına değinen Aksu, şöyle devam etti:

"Burada belki senelik 20-30 milyon lira, belki de daha fazla görünen görünmeyen şeylerden bahsediyoruz. Burada kazanlarımız da değişti, sistemlerimiz de değişti. Belki bunun faydası çok yüksek olacak. Bununla birlikte hastanemizin temel ihtiyaçları, hastalara hizmet sunacağımız ultrason cihazı, tomografi cihazı, MR cihazı, radyoterapi cihazı, mamografi ve benzeri her türlü cihazların alınmasında da bu tasarruf miktarı önemli katkı sağlayacak. Döner sermayemizden elektriğe suya ödeyeceğimiz parayı, enerji tasarrufu yaptığımız için tamamen hastalara ayırabileceğiz. Devletin bir kurumu düşünün, senede 20-30 milyon lira tasarruf yapıyor, bunu siz genele yaydığınız zaman ülkemiz için önemli bir kaynak ve önemli proje."

Aksu, Cumhurbaşkanlığının da enerji verimliliği üzerinde durduğuna işaret ederek, "Tüm devlet kurumlarında hedef aslında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayabilmek. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bizde de bu kaynak direkt hastaneye, hastalara aktarılacak." dedi.