Bakan Kacır: '20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1'inci dönem başvurularını başlattık. 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz" dedi.

Bakan Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1'inci dönem başvurularının bugün başladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kacır, 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunduklarını açıkladı.

"20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz"

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KOBİ'lerimizi büyütmeye, üretimi ve istihdamı güçlendirmeye devam ediyoruz. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1'inci dönem başvurularını başlattık. 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz. 2025'te 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişim imkanı sağladık. Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız."

Programa başvuruların 28 Şubat'a kadar yapılabileceğini belirten Bakan Kacır, detaylı bilgilere kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini kaydetti. - ANKARA