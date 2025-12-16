Erzurum'da girişimcilik ekosistemine güçlü destek

KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında, Erzurum'da yenilikçi, inovatif ve katma değer odaklı üretim hedefiyle hazırlanan girişimci projeler jüri değerlendirmesine alındı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen Girişimci Seçmeleri Jüri Toplantısı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, KOSGEB Başkan Yardımcısı Fatih Gökyurt, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, KOSGEB Erzurum Müdürü Lütfullah Aktaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

2025 yılının son jüri toplantısında, değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan toplam 6 proje dosyası ele alındı. Projeler; Ar-Ge ve inovasyon altyapısı, katma değerli üretim, ihracat potansiyeli ve sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda jüri üyeleri tarafından detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, girişimciliğin bölgesel kalkınmanın en önemli dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, KOSGEB desteklerinin teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçirilmesinde ve girişimcilerin sürdürülebilir büyümesinde kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Yenilikçi projelerin doğru destek mekanizmalarıyla buluşturulmasının, Erzurum'da nitelikli üretim ve istihdamı artırması hedefleniyor. - ERZURUM