KOSGEB'den KOBİ'lere Yeni Destek Programları

MATSO ile KOSGEB iş birliği ile düzenlenen toplantıda KOSGEB'in yeni yürürlüğe giren Kapasite Geliştirme ve Küresel Rekabetçilik Destek Programları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle düzenlenen KOSGEB'in yeni yürürlüğe giren Kapasite Geliştirme ve Küresel Rekabetçilik Destek Programları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, toplantıda yaptığı konuşmada KOSGEB tarafından verilen desteklerin işletmelerin Kapasite Geliştirme ve Küresel Rekabet konusunda sağladığı katkıların önemine vurgu yaparak bu programların işletmelere büyük fırsatlar sunacağını vurguladı. Başkan Güngör, "Bu destekler işletmelerimiz için çok değerli. Özellikle küresel bir ekonomide ve pazarda yer almak için işletmelerimizin bu desteklerden faydalanması gerekmektedir" dedi.

Daha fazla firmanın KOSGEB desteklerinden faydalanması çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Güngör, bu tür seminerlerin Manavgat'taki işletmelerin son yıllarda aldığı desteklerin artmasına katkı sağladığını söyledi.

KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış ise KOSGEB olarak Ocak ayı itibariyle Kapasite Geliştirme ve Küresel Rekabetçilik Destek Programları olmak üzere iki yeni destek paketini açıkladıklarını belirterek, Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2025 yılı 1. başvuru döneminin 06 Ocak-28 Şubat 2025 tarihleri arasında olduğunu belirtti. Bu destek programlarıyla Türkiye genelinde 20 milyarın üzerinde bir kredi hacmini oluşturmak istediklerini ifade eden Erkış, bu destekler ile KOBİ'lerin verimliliklerini artırmalarını, rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını, üretim kapasitelerini ve pazar paylarını genişletmelerini, kurumsal yapılarını güçlendirmelerini ve büyük işletmelerin tedarik zincirinde daha etkin bir rol oynamalarını amaçladıklarını söyledi.

Yaptığı sunumda destek detaylarını açıklayan Dr. Erkış, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

MATSO Akademi bünyesinde, Oda hizmet binasında düzenlenen toplantıya; MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, MATSO Başkan Yardımcısı Ali Özen, KOBİ Uzmanı Ali Onur Özbey, MATSO üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA