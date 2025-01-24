Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti

KOSGEB'den KOBİ'lere Yeni Destek Programları

KOSGEB'den KOBİ'lere Yeni Destek Programları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MATSO ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, KOSGEB'in yeni yürürlüğe giren Kapasite Geliştirme ve Küresel Rekabetçilik Destek Programları tanıtıldı. MATSO Başkanı ve KOSGEB yetkilileri, bu programların işletmelere sağlayacağı fırsatları vurguladı.

MATSO ile KOSGEB iş birliği ile düzenlenen toplantıda KOSGEB'in yeni yürürlüğe giren Kapasite Geliştirme ve Küresel Rekabetçilik Destek Programları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle düzenlenen KOSGEB'in yeni yürürlüğe giren Kapasite Geliştirme ve Küresel Rekabetçilik Destek Programları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, toplantıda yaptığı konuşmada KOSGEB tarafından verilen desteklerin işletmelerin Kapasite Geliştirme ve Küresel Rekabet konusunda sağladığı katkıların önemine vurgu yaparak bu programların işletmelere büyük fırsatlar sunacağını vurguladı. Başkan Güngör, "Bu destekler işletmelerimiz için çok değerli. Özellikle küresel bir ekonomide ve pazarda yer almak için işletmelerimizin bu desteklerden faydalanması gerekmektedir" dedi.

Daha fazla firmanın KOSGEB desteklerinden faydalanması çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Güngör, bu tür seminerlerin Manavgat'taki işletmelerin son yıllarda aldığı desteklerin artmasına katkı sağladığını söyledi.

KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış ise KOSGEB olarak Ocak ayı itibariyle Kapasite Geliştirme ve Küresel Rekabetçilik Destek Programları olmak üzere iki yeni destek paketini açıkladıklarını belirterek, Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2025 yılı 1. başvuru döneminin 06 Ocak-28 Şubat 2025 tarihleri arasında olduğunu belirtti. Bu destek programlarıyla Türkiye genelinde 20 milyarın üzerinde bir kredi hacmini oluşturmak istediklerini ifade eden Erkış, bu destekler ile KOBİ'lerin verimliliklerini artırmalarını, rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını, üretim kapasitelerini ve pazar paylarını genişletmelerini, kurumsal yapılarını güçlendirmelerini ve büyük işletmelerin tedarik zincirinde daha etkin bir rol oynamalarını amaçladıklarını söyledi.

Yaptığı sunumda destek detaylarını açıklayan Dr. Erkış, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

MATSO Akademi bünyesinde, Oda hizmet binasında düzenlenen toplantıya; MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, MATSO Başkan Yardımcısı Ali Özen, KOBİ Uzmanı Ali Onur Özbey, MATSO üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
img

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
img

78 kişinin öldüğü otelin önünde hatıra fotoğrafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.