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Koroner BT Anjiyografi Kalp Hastalıklarının Erken Teşhisi İçin Kritik

Koroner BT Anjiyografi Kalp Hastalıklarının Erken Teşhisi İçin Kritik
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Prof. Dr. Bilal Boztosun, koroner BT anjiyografinin kalp hastalıklarının erken aşamada tespit edilmesine yardımcı olduğunu vurgulayarak, kalp sağlığını korumanın önemine dikkat çekti. Erken teşhisin tedavi başarısını artırdığı ifade edildi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp hastalıkları şüphesi olanlara yönelik yapılan koroner BT anjiyografinin, hastalığın erken aşamalarda tespit edilmesine yardımcı olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kalp sağlığını korumak, artan yaşam standartları ve sağlıksız alışkanlıklarla giderek daha önemli bir hale geliyor. Kalp damarlarındaki tıkanmalar, birçok farklı belirtiyle kendini gösterse de bazı hastalar, bu durumu geç fark edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boztosun, son teknoloji koroner BT anjiyografiyle, tıkanmaların daha net tespit edilebileceğini aktararak, BT anjiyografinin, özellikle klasik yöntemlerle tespit edilemeyen darlıkları ortaya çıkardığını vurguladı.

Kalp hastalıklarında erken teşhisin büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Boztosun, "Koroner BT anjiyografi, kalp damarlarında herhangi bir tıkanma veya daralma olup olmadığını net bir şekilde görebileceğimiz bir yöntem. Özellikle efor testi, ekokardiyografi ve sintigrafi gibi geleneksel yöntemler, bazen darlıkları tespit edemeyebiliyor. Ancak Koroner BT anjiyografi, sanal anjiyografi olarak da bilinen bu teknoloji, tüm bu eksiklikleri gideriyor ve net bir görüntü sunuyor." ifadelerini kullandı.

Boztosun, özellikle kalp hastalığı riski taşıyan kişiler için bu testin büyük bir öneme sahip olduğunu kaydederek, "Ailede kalp hastalığı öyküsü olan, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, obezite veya hareketsiz yaşam tarzı gibi risk faktörleri taşıyan kişilerin bu testi ihmal etmemeleri gerekir. Genetik yatkınlık da kalp hastalıkları için ciddi bir risk faktörüdür. Bu tür riskleri taşıyan hastalar, genellikle erken yaşlarda belirti göstermeyebilirler. Ancak Koroner BT anjiyografi, bu hastalıkları erken aşamada tespit etmemize olanak sağlar." açıklamasını yaptı.

Koroner BT anjiyografisinin netliğinin, kullanılan cihazın kesit sayısına bağlı olduğu bilgisini paylaşan Prof. Dr. Boztosun, tomografinin kesit sayısı ne kadar yüksekse, elde edilen görüntü de o kadar net olacaını anlattı.

Boztosun, hastanede kullandıkları cihazın 1154 kesit sayısına sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu da oldukça yüksek bir çözünürlük sağlıyor. Çoğu hastanede kullanılan cihazlar ise genellikle 256 kesite kadar iniyor. Bu, net görüntü almanızı engelleyebilir. Yüksek çözünürlüklü bir cihaz kullanmak, doğru sonuçlara ulaşmak için oldukça önemlidir." değerledirmesinde bulundu.

Sadece yaşlılarda değil, genç yaştakilerde de kalp hastalıklarının görülebileceğini belirterek, "Birçok genç hasta, genetik yatkınlık ve diğer risk faktörleri nedeniyle kalp hastalıkları riski taşıyor. Bazı hastalar, tipik olmayan kalp ağrılarıyla gelebiliyor ve bu durumda Koroner BT anjiyografi, doğru tanıyı koymamıza yardımcı olabiliyor." şeklinde görüş belirtti.

Kalp sağlığı açısından erken teşhis, tedavi sürecinin başarı şansını artırdığını söyleyen Boztosun, "Eğer kalp hastalıkları şüphesi olan bir hasta başvurursa, yapılacak ilk adımlardan biri koroner BT anjiyografi olmalıdır. Bu sayede hastalığın erken aşamalarda tespiti sağlanabilir ve tedavi süreci daha etkili hale gelir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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