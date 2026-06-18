Körfez ülkeleri, Hürmüz krizi sonrası demir yolu bağlantılarını geliştirmeyi görüştü

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ardından tedarik zincirlerinin güvenliğini artırmak ve olası aksamalara karşı önlem almak amacıyla ulaştırma ve lojistik alanındaki projeleri ele aldığı bildirildi.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, KİK ülkeleri ulaştırma ve haberleşme bakanları olağanüstü toplantıda bir araya gelerek, bölgesel lojistik entegrasyonun güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasındaki demir yolu bağlantılarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Umman'ın da katıldığı KİK Ulaştırma ve Haberleşme Bakanları Komitesinin 19. olağanüstü toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda, Körfez ülkelerindeki ulaştırma ve lojistik sektörünün karşılaştığı zorluklar ile fırsatlar ele alınırken, üye ülkeler arasında demiryolu ağı üzerinden bağlantının artırılmasına yönelik projeler görüşüldü.

Toplantıda geleceğe dönük eylem planlarının ve ticaret hareketliliğini olumsuz etkileyebilecek olası risklere karşı tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda, kara, deniz ve hava taşımacılığında sürekliliğin sağlanması, mal taşımacılığının kesintisiz sürdürülmesi ve kritik sektörlerin desteklenmesi için yeni projelerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin ardından bölgedeki tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, Körfez ülkelerini deniz yollarına bağımlılığı azaltacak alternatif ulaşım seçeneklerine yöneltti.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında kısa süre önce ulaştırma ve lojistik alanında işbirliği ile demir yolu sistemleri konusunda imzalanan iki mutabakat zaptının ardından, Körfez ülkelerinde de demiryolu projelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması hedefleniyor.

KİK ülkeleri arasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman yer alıyor.