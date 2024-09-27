Tüpraş'ın Demir Yolu İştiraki Körfez Ulaştırma, Çevre Dostu Akaryakıt Taşımacılığına Devam Ediyor

Tüpraş'ın demir yolu iştiraki Körfez Ulaştırma, Tüpraş rafinerileri arasında kesintisiz 7/24 akaryakıt lojistiği sunarken, Eurodual hibrit lokomotifleriyle çevre dostu taşımacılığa önemli katkılarda bulunuyor.

Tüpraş'ın demir yolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, 2017 sonunda Kırıkkale-İzmit Rafinerileri arasında karşılıklı birer trenle rafineri ve ara ürünlerini taşıyarak başladığı faaliyetlerinde 6 yılı geride bıraktı. Şirketin rafinerileri arasında akaryakıt taşımacılığı yapan şirket, kara yolundaki emisyon ve trafiğin azalmasına katkısını artırarak sürdürüyor.

Lojistik operasyonlarını genişletmeye devam eden Körfez Ulaştırma, güçlü bakım altyapısının yanı sıra İsviçreli Stadler firmasından satın aldığı yedi çift yakıtlı (dizel/elektrikli modlarda çalışabilen) lokomotif ile 2022 başından bu yana ticari seferlerini aralıksız sürdürüyor. Şirket, filosuna iki yeni Stadler Eurodual model çift yakıtlı lokomotif daha eklemek üzere sipariş vererek, 2024 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi planlanan lokomotiflerle birlikte toplam 14 lokomotife ulaşmayı hedefliyor; bunların 9'u hibrit ve 5'i ise dizel lokomotif olacak.

"10 milyon kilometrelik tren işletmeciliği, dünyanın çevresini 260 kez dolaşmaya eşdeğer"

Bugüne değin yapılan 10 milyon kilometrelik tren işletmeciliğinin dünyanın çevresini 260 kez dolaşmaya eşdeğer olduğunun altını çizen Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Tufan Başarır, "Türkiye'nin ilk özel demir yolu işletmecisi olarak, geçtiğimiz yıl 2,2 milyon ton akaryakıt ve 64 bin ton demir cevheri taşıdık. 2018 - 2024 Haziran dönemi itibarıyla ise 10,3 milyon ton akaryakıt ürünü ve ara ürün taşımacılığıyla ekonomiye ve sanayiye katma değerimizi sürdürüyor, sektörünün en büyük yatırımcısı olma unvanımızı koruyoruz. Bugün 517 akaryakıt vagonu ve 34 platform vagonu ile çalışıyoruz. Ayrıca, Tüpraş'ın petrokok ürününü de İzmit-Kırıkkale hattında taşımaya başladık. Ekibimizi 2024 Haziran itibarıyla 90 makinist, 47 bakım personeli ve 50 çalışan ile 187 kişiye çıkardık. Her yıl pazarın en büyük dört akaryakıt dağıtıcısına hizmetimizi artırıyoruz ve bu iş modelimizi diğer sektörlere de taşımak için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Kara yolu taşımacılığına kıyasla 145 bin ton eşdeğer karbondioksit salımına engel olduk"

Türkiye'nin en büyük akaryakıt taşımacısı olmanın sorumluluğunu ve gururunu taşıdıklarını vurgulayan Tufan Başarır, yeni sipariş verdikleri iki çift yakıtlı lokomotifin de dahil olduğu araç yatırımlarıyla akaryakıt dışı demir yolu taşımacılık alanına da girerek yeni segmentlerde bir büyüme hikayesi yazmayı hedeflediklerini belirtti.

Kara yolundaki tanker trafiğini azaltarak çevresel ve toplumsal fayda sağladıklarını belirten Başarır, "Körfez Ulaştırma, kurulduğu günden bu yana kara yolu taşımacılığına kıyasla 145 bin ton karbondioksit (CO2) eşdeğerinde salımı engelledi. Böylece, ana şirketimiz Tüpraş'ın '2050'de lider karbon nötr enerji şirketi" olma hedefine de katkıda bulunuyor, daha iyi bir gelecek için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Demir yollarında kadın istihdamı konusunda öncü adımlar atıyoruz"

Kapsayıcı işyeri uygulamaları üzerine çalışmalarını sürdüren Başarır, kadın istihdamında sektörde öncü uygulamalara imza attıklarını belirtti. Başarır, "Kırıkkale ve İzmit'teki kadın operasyon görevlilerimiz göreve başladı. Tren makinistliği eğitimlerini tamamlayan kadın makinistlerimiz 2025 yılının ikinci çeyreğinde sahada görev alacak. Hem ofis hem de saha kadrolarındaki kadın istihdam oranını sistematik bir şekilde artırmayı hedefleyen bir stratejimiz var, bu hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

ECM sertifikalı atölyeleriyle vagon bakım ve onarımında sektör standartlarını yükseltiyor

Yapılan açıklamaya göre, Tüpraş'ın Kırıkkale Rafinerisi'nde bulunan, Avrupa ve Türkiye'de demir yolu araçlarının bakımını yapmak üzere yetkilendirilmiş ECM (Entity in Charge of Maintenance) sertifikasına sahip atölyeler, üst düzey kalite anlayışıyla sektördeki diğer firmalara sundukları hizmetleri artırıyor. Türkiye'deki en kapsamlı vagon bakım ve onarım atölyelerinde 2023 yılında, 22 Körfez vagonu ve 45 diğer firma vagonunun bakımı yapıldı. Teker çakma faaliyetleri için gerekli yatırımlar yurt içi imkanlarla tamamlanarak, geçen yıl Körfez vagon ve lokomotifleri için toplam 213 teker takımı hazırlandı; dış hizmet kapsamında ise 100 teker takımı üretildi. Lokomotiflerin servis ve düzenli bakımları, şirket bünyesine katılan 48 müteahhit firma çalışanı ile birlikte tamamen şirket ekipleri tarafından yürütülüyor. Ayrıca, vagon takip sistemi kapsamında 551 vagon takip cihazı montajı tamamlanmış durumda; 30 adet yeni beyaz ürün vagonunun ise yakın zamanda teslimleri hedefleniyor.

Tüpraş'ın 2050 karbon nötr hedefleriyle uyumlu çevreci taşımacılık

Körfez Ulaştırma, ana şirketi Tüpraş'ın 'Karbon Nötr 2050' hedefleri doğrultusunda, 2030 yılına kadar faaliyetlerinden kaynaklanan Kapsam 1 emisyon yoğunluğunu 2019 baz yılına göre yüzde 45 oranında azaltmayı amaçlıyor. Bu çerçevede, 2018-2023 yılları arasındaki Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları, ISO 14064-1 standardına uygun olarak akredite bir kuruluş tarafından doğrulandı. Demir yolu taşımacılığı sayesinde, 1 ton yükü kara yolu ile 1 km taşırken ortaya çıkan emisyon miktarı, dizel lokomotiflerle dörtte birine, elektrikli lokomotiflerle ise sekizde birine kadar düşüyor. - İSTANBUL