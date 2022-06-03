Körfez Belediyesi'nden hayvan yetiştiricilerine büyük destek - Haberler

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Körfez Belediyesi'nden hayvan yetiştiricilerine büyük destek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Körfez Belediyesi'nden hayvan yetiştiricilerine büyük destek

Körfez Belediyesi 33 bin hayvan için yetiştiricilere büyük destek verecek.

Körfez Belediyesi 33 bin hayvan için yetiştiricilere büyük destek verecek. Aşılama, kontrol ve yeni doğanların küpelenmesi sırasında üreticinin ödediği yüzde 61'lik kısmı, Körfez Belediyesi karşılayacak.

Körfez Belediyesi 33 bin hayvan için yetiştiricilere büyük destek verecek. Körfez Belediye Meclisi'nde de oy birliği ile kabul edilen proje ile ilgili bilgi veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlçemizde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 760 şahıs ve işletme var. 13 bin küçükbaş, 20 bin civarında da büyükbaş olmak üzere toplam 33 bin. Bu veriler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün resmi kayıtları. Bunların aşılanması, kontrolü ve yeni doğanların küpelenme işlemleri yapılıyor. İlçe tarım ve orman müdürlüğü bu bedelin yüzde 39'unu karşılıyor. Gerisi ise üretici tarafından ödeniyor. Bizler de geriye kalan yüzde 61'lik bedeli karşılayacağız. Türkiye'ye örnek bir proje olacak. Hayvancılığa bir desteğimiz olması adına bu adımı atıyoruz" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Körfez Belediyesi Şener Söğüt Hisarcık Körfez Ekonomi Haberler

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