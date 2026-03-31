Korean Air'de artan yakıt maliyetleri nedeniyle acil durum yönetim sisteminin uygulanacağı iddia edildi

Güney Kore'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Korean Air, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle yükselen yakıt maliyetleri sebebiyle acil durum yönetim moduna geçeceğini duyurdu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Woo Kee-hong, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının şirketin hedeflerine ulaşma yeteneğini zedeleyeceğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, ismi verilmeyen kaynaklar, Korean Air Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Woo Kee-hong'un şirkette yarından itibaren acil durum yönetim sisteminin uygulamaya konulacağına dair bir iç duyuru yayınladığını öne sürdü.

Kaynaklara göre, Woo, duyuruda bu kararın ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle yükselen yakıt fiyatlarının yol açtığı maliyet artışlarıyla başa çıkmak amacıyla alındığını belirtti.

Şirketin maliyet verimliliğini artırmak için aşamalı önlemler alacağını kaydeden Woo, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının, şirketin iş hedeflerine ulaşma kabiliyetini ciddi şekilde aksatabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Woo, alınacak önlemlerin "tek seferlik bir maliyet azaltma çabası değil", şirketin temel göstergelerini güçlendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı yapısal çabaların parçası olacağını kaydetti.

Güney Kore'nin en büyük ikinci hava yolu şirketi Asiana Airlines, geçen hafta acil durum yönetim moduna geçmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
