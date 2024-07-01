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Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

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1 Temmuz itibarıyla köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağı iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri kamuoyunda infiale neden oldu. Bazı haber sitelerinde de yer alan iddiaları yalanlayan İletişim Başkanlığı "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır" açıklamasında bulundu.

"1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listelerine ilişkin görseller sosyal medyada kısa sürede infiale neden oldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA GELDİ

Bazı haber sitelerinde de yer alan iddialara yönelik yalanlama ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"ÜCRETLERDE HERHANGİ BİR GÜNCELLEME YAPILMADI"

Bahse konu paylaşımların gerçeği yansıtmadı belirtilen açıklamada "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (7)

İsmail TAŞ:

Bir haberin içeriğinde Dezenformasyon cümlesi varsa yakında eli kulağında demektir..NOKTA.

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Burak grc:

Gelecegi görebiliyorum ak parti tarihe gömülüyor.

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Onemli Degil:

Neyse, Bugun 1 Temmuz ve Zam Yokmus..Yarina Allah Kerim..

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Süleyman Demir:

DAHA YENİ ZAM GELMEDİ Mİ YA

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murat dural:

Durmak Yok Zam Devam.

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murat dural:

Çok iyi oluyor biz bunları söylediğimizde Uzay a çıktık diyotlardı çıktık ama inemiyoruz.

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Doğrucu Mahmut:

güncelleme nedir ya dalga geçer gibi?zam diyemiyorlar.

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