Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 1170 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 110 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de geçiş ücreti 1170 TL'ye çıkarıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretleri yeniden düzenlendi. Yap-İşlet-Devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Buna göre, Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 995 TL'den 1170 TL'ye yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de geçiş ücreti 995 TL'den 1170 TL'ye çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı