Konyalı Firmalar Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası, 2023 yılı Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 500 - 2023) araştırması sonuçlarını açıkladı. Konya'dan 8 firma listeye girdi. İSO 500 - 2023 sonuçlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk şu ifadelere yer verdi: "Listede; Konya Şeker 52. sırada, AYD Otomotiv 171. sırada, Eti Alüminyum 209. sırada, Tümosan Motor 240. sırada, Panagro Tarım Hayvancılık 305. sırada, Daxler Enerji 447. sırada, Enka Süt 459. sırada, Ova Un 463. sırada yer aldı. Geçen seneye göre listeye giren firma sayımızdaki artış menuniyet vericidir. Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Konyalı firmalarımız şehrimizin küresel bir üretim ve ticaret merkezi olması yolunda özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Konya'nın en önemli avantajı çalışkan, girişimci müteşebbisleridir. Özel sektörünün gayreti ile Konya, gelişmiş sanayi üretimi ve dünya ile rekabet eden sektörleri ile küresel çapta adından söz ettiren bir şehirdir. Konya, dinamik ve yenilikçi yapısı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. Şehrimizin güçlü sanayi altyapısı, küresel ticaret ağı, geniş tarım arazileri ve hızla gelişen hizmet sektörü, ekonomik yapısının sağlam temellere dayandığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Özellikle sanayi alanında yapılan teknolojik yatırımlar, yeni üretim tekniklerinin benimsenmesi ve AR-GE çalışmalarının artması, rekabet gücümüzü daha da artırmaktadır. Bu özellikler Konya'nın daha fazla sayıda en büyük 500 listesine girebilecek sanayi kuruluşu çıkarma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. İlerleyen dönemlerde Konya'nın daha fazla firması ile listede yer alacağına inancımız tamdır." - KONYA