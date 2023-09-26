Konyalı Firmalar Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2022 yılında Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası, 2022 yılı Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 500 - 2022) araştırması sonuçlarını açıkladı. Konya'dan 7 firma listeye girdi. İSO 500 - 2022 sonuçlarını değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Listede; Konya Şeker 63. sırada, Eti Alüminyum 139. sırada, AYD Otomotiv 176. sırada, Tümosan Motor 291. Sırada, Panagro Tarım Hayvancılık 322. sırada, Enka Süt 361. sırada, Ova Un 409. sırada yer aldı. Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Konyalı firmalarımız şehrimizin küresel bir üretim ve ticaret merkezi olması yolunda özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Konya'nın en önemli avantajı çalışkan, girişimci müteşebbisleridir. Özel sektörünün gayreti ile Konya, gelişmiş sanayi üretimi ve dünya ile rekabet eden sektörleri ile küresel çapta adından söz ettiren bir şehirdir. Konya ekonomisinde sanayi sektörünün payı her geçen yıl artmaktadır. 2022 yılında Konya'nın ihracatının yüzde 95,6'sı imalat sanayi sektöründe gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 3,3 milyar seviyesine çıkan ihracatımız, ihracatçı firma sayımızdaki artış, istihdam artışımız Konya'nın daha fazla sayıda en büyük 500 listesine girebilecek sanayi kuruluşu çıkarma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. İlerleyen dönemlerde Konya'nın daha fazla firması ile listede yer alacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. - KONYA