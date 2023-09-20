Konyaaltı Belediyesi İşçilerine Yüzde 37 Zam Yapıldı

Konyaaltı Belediyesi ile Güvenlik-İş Sendikası ve Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol ile işçilerin maaşına yüzde 37 oranında zam yapıldı. Belediye Başkanı Semih Esen, protokolün işçilere hayırlı olmasını dile getirdi.

Konyaaltı Belediyesi ile Güvenlik-İş Sendikası ve Belediye-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre işçilerin maaşına yüzde 37 oranında zam yapıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Yapılan protokol işçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Konyaaltı Belediyesi ile Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) ve Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası (Belediye-İş) arasında ek protokol imzalandı. Protokol imza törenine Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Güvenlik-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Recep Mutaf ve Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ile sendikaların temsilcileri katıldı. Protokole göre işçilerin maaşına yüzde 37 oranında zam yapıldı.

"İşçilerimizin yanındayız"

Protokol imza töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, beraber mesai yaptıkları arkadaşlarının enflasyon karşısında ezilmesini istemediklerini belirterek, bu konuda kendilerine yardımcı olan birim müdürlerine teşekkür etti. Başkan Esen, "Yemek ücretleri ve yevmiyeler zaman zaman güncellenecek. Zor işlerle ilgili tazminatlar da güncellenecek. Buradaki arkadaşların Türkiye'deki emsallerinin en iyisi olmasını istiyoruz. Gönlümüzden geçen de yurt dışındaki emsalleri ile aynı noktaya gelmeleri" dedi.

Üniversite öğrencilerine 850 TL'lik burs

Belediye işçilerinin üniversitede okuyan çocuklarına da aylık 850 TL yardım yaptıklarını ifade eden Esen, "Sanırım bizden başka yoktur. Her bir işçiye üniversite çağındaki çocukları için Kredi Yurtlar Kurumu'nun verdiği burs miktarı kadar her ay ödeme yapıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından ek protokol imzalandı. - ANTALYA