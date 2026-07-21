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Coğrafi işaretli Akşehir ve Sultandağı kirazlarında tarihi rekor kırıldı

Coğrafi işaretli Akşehir ve Sultandağı kirazlarında tarihi rekor kırıldı
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Akşehir ve Sultandağı'nda bu yıl tüm zamanların en yüksek kiraz rekoltesine ulaşıldı. Üretim 110 bin tona çıkarken, aşırı verim kaliteyi düşürdü ve fiyatlar geriledi. Birinci sınıf kiraz 60-70 TL, ikinci kalite ise 25 TL'den alıcı buldu.

Konya'nın Akşehir ve Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçelerinde bu yıl tüm zamanların en yüksek kiraz rekoltesine ulaşıldı.

TÜİK'in "Bitkisel Üretim 1. Tahmini"ne göre bu yıl ülke genelinde yaklaşık 760 bin ton üretim bekleniyor.

Akşehir ile Eber Gölü'nün üst kısmında, Sultandağı'nın eteklerindeki havzada ise normal yıllarda 55 bin ile 60 bin ton arasında gerçekleşen ve geçmiş yıllarda en fazla 65 bin tona ulaşan üretim, bu sezon 110 bin ton civarına yükselerek tarihi bir rekor kırdı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don nedeniyle üretimin birkaç bin tona kadar gerilediği havzada bu yıl yaşanan rekolte patlaması, sadece Sultandağı ilçesinde dahi önceki yılların iki katını aşarak 70 bin tonun üzerine çıktı. Ancak rekoltedeki bu büyük artış, ürün kalitesini olumsuz yönde etkiledi.

Coğrafi işaret tescil sahibi Sultandağı ve Akşehir kirazlarında yüksek verim nedeniyle istenen tane büyüklüğü ve kalibre yakalanamadı. Kalite düşüşü piyasadaki fiyatların gerilemesine yol açarken, ihraç edilmek üzere alınan birinci sınıf ürünler dahi beklentilerin altında kalarak kilogramı 60 TL ila 70 TL arasında işlem gördü. İkinci kalite kirazlar ise tarlada 25 TL'den alıcı buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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