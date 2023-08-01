Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, Konya Ekonomisini Geliştirmeyi Hedefliyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü'nün, Konya ekonomisinin üretim ve ticaret kapasitesini dünya ile rekabette öne geçirecek şekilde geliştirmeyi hedefleyen uluslararası bir kurum olma yolunda ilerlediğini söyledi.

KTO meclis toplantıları, odaya bağlı iştiraklerde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Temmuz ayı meclis toplantısı KTO Teknoloji ve Kampüsü'nde (KTOTEK) yapıldı. Toplantı öncesinde kampüsü gezen meclis üyeleri KTOTEK bünyesinde yer alan birimlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kampüs gezisinin ardından KTOTEK Konferans Salonu'nda meclis toplantısı başladı. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı'nın yönettiği toplantıda ilk olarak KTOTEK'e bağlı birimler sunumlarını gerçekleştirdi. KTOTEK Genel Müdürü Seyfi Suna, "Mesleki Eğitim Merkezi'nde bugüne kadar düzenlenen 481 meslek kursunda 7 bin 498 kursiyer eğitim almıştır. Dış Ticaret Merkezi'nde 54 firmaya ihracat koçluğu, 38 firmaya ihracat danışmanlığı, 380 firmaya da hedef müşteri danışmanlığı hizmeti verilmiştir. Model Fabrika'da 195 firma farkındalık eğitimi almış olup, 40 firmayla Öğren-Dönüş programı, 13 firmayla spesifik proje gerçekleştirilmiştir" dedi.

Mesleki Eğitim Merkezi, Dış Ticaret Merkezi, Model Fabrika ve Akıllı Teknolojiler Merkezi sunumlarının ardından Model Fabrika'nın yürüttüğü Öğren-Dönüş programına katılan bir firmanın deneyimi paylaşıldı. Son olarak KTO Karatay Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Nacati Vardar da "Yapay Zeka Ticareti Nasıl Devraldı?" konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından başlayan meclis toplantısında gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Geçtiğimiz ay KTO Karatay Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızın ardından bu ayki meclis toplantımızı odamızın bir diğer iştiraki olan KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü'nde gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de odacılık son yıllarda büyük bir gelişim göstermiştir. Her şehrimizde odalarımız üyelerine hizmet kalitesini artırmak, şehir ekonomisine katkı sağlamak noktasında çok önemli projelere imza atmaktadır. Bu noktada hayata geçirdiği KTOTEK ile Konya Ticaret Odası'nın ve Konya'nın bir adım önde olduğunun haklı gururunu yaşıyoruz. KTOTEK modeli sadece diğer illerimiz değil dünya çapında örnek alınan bir model olmuştur. Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, Konya ekonomisinin üretim ve ticaret kapasitesini dünya ile rekabette öne geçirecek şekilde geliştirmeyi hedefleyen uluslararası bir kurum olma yolunda ilerlemektedir. İstihdam, ihracat, verimli ve nitelikli üretim parametrelerini tek çatı altında toplayarak özel sektöre kılavuzluk, yol arkadaşlığı yapan KTOTEK, vizyonu ile Konya ekonomisine odamızın kazandırdığı çok önemli bir eser olacaktır. KTOTEK bünyesinde yer alan Mesleki Eğitim Merkezimiz, Dış Ticaret Merkezimiz, Model Fabrika, Akıllı Teknolojiler Merkezi, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Tüm dünyada firmalar iş yapma şekillerinde ve üretimlerinde bir dönüşüm içine girmiş bulunmaktadır. Bu dönüşüm sürecinde firmalarımız varlıklarını koruyabilmeleri için KTOTEK bünyesinde yer alan birimlerimiz gibi merkezlerden destek almak mecburiyetindeler. Firmalarımızın en büyük sorunu artan maliyetlerdir. Firmalarımızın istihdam, üretim ve ticaretlerinde verimliliğini sağlayarak, hem firmalarımıza hem şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamalıyız. Bu vesile ile KTOTEK bünyesinde oluşturduğumuz birimlerin kuruluşunda ve faaliyetinde bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oda meclisimize ve bu kurumlarımızın gerçek sahibi tüm üyelerimize desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konya Ticaret Odası'nın ve iştiraklerin son 1 aylık faaliyetlerini paylaşan Başkan Öztürk, 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercihlerinin 8 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini hatırlatarak, KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde açılan Tanıtım ve Tercih Merkezi'nin üniversite adaylarına hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. KTO Karatay Üniversitesi'nin iş alemiyle ve özel sektörle işbirliği konusunda Türkiye çapında önde gelen bir üniversite olduğunu belirten Öztürk, Konya Ticaret Odası'nın, KTO Karatay Üniversitesi'ne güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade etti. - KONYA