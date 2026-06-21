KTO'da meslek komiteleri ile istişare toplantıları sürüyor

Konya Ticaret Odası'nda, sektörlerin sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini doğrudan üyelerden dinlemek amacıyla düzenlenen Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları devam ediyor. Toplam 45 toplantının gerçekleştirildiği program kapsamında, 2026 yılı içerisindeki 16'ncı toplantı, makine ve asansör sektöründen üyelerin katılımıyla yapıldı.

38. Makine Ekipmanları ve Asansör İmalatı Meslek Komitesi ile 39. Makine ve Ekipmanlarının Toptan Ticareti Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı Konya Ticaret Odası'nda yapıldı. Toplantıda, sektör temsilcileriyle bir araya gelen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, üyelerin talep ve önerilerini dinleyerek sektörün güncel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Öztürk, makine sektörünün Konya sanayisinin en güçlü ve stratejik alanlarından biri olduğunu ifade etti.

"Konya'nın sanayi gücü bir kez daha tescillendi"

Konuşmasının başında İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2025" araştırmasına değinen Başkan Öztürk, Konya'dan 8 firmanın listede yer almasından büyük gurur duyduklarını ifade etti. Öztürk, "Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer almayı başaran firmalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, yalnızca firmalarımızın değil, Konya'mızın güçlü üretim altyapısının, girişimci ruhunun ve sanayi kültürünün de önemli bir göstergesidir. Firmalarımızın ortaya koyduğu bu başarı, Konya'nın üretimde, ihracatta ve sanayide Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

"Sektörlerimizin sesine kulak veriyoruz"

Meslek komitelerinin Konya Ticaret Odası'nın en önemli çalışma mekanizmalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, düzenlenen istişare toplantılarının sektörlerin gerçek gündeminin ortaya konulmasına katkı sağladığını söyledi. Öztürk, "70 meslek komitemizle birlikte şehrimizin ticaret ve sanayi hayatına yön vermeye devam ediyoruz. Bu toplantılarla sektörlerimizin sorunlarını, beklentilerini ve önerilerini doğrudan sizlerden dinliyor; çalışmalarımıza bu görüşler doğrultusunda yön veriyoruz. Bu buluşmalar yalnızca bir değerlendirme zemini değil, aynı zamanda ortak aklın oluştuğu, çözüm önerilerinin geliştirildiği ve Konya iş dünyasının geleceğinin şekillendiği önemli platformlardır" diye konuştu.

KTO ekosistemi üyelerin rekabet gücünü artırıyor

Konya Ticaret Odası'nın bugün yalnızca bir meslek kuruluşu olmanın ötesinde geniş bir ekosisteme dönüştüğünü ifade eden Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, Dış Ticaret Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, fuarcılık faaliyetleri ve diğer iştirakler aracılığıyla üyelerin gelişimine katkı sunduklarını belirtti. Öztürk, üyelerin ihracat kapasitesini artıracak, nitelikli insan kaynağına erişimini kolaylaştıracak ve rekabet gücünü yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

"Makine sektörü Konya sanayisinin güçlü alanlarından biri"

Küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'nin üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettiğini belirten Başkan Öztürk, Konya'nın da güçlü sanayi altyapısı ve üretim kabiliyetiyle ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Makine sektörünün sanayinin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Konya, geliştirdiği üretim kültürü, mühendislik kabiliyeti ve yatırım gücü sayesinde Türkiye'nin önemli makine üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Makine ekipmanları ve asansör imalatı alanında faaliyet gösteren firmalarımız kalite, teknoloji ve üretim kapasitesi bakımından ülkemizin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. Konya'da üretilen makineler bugün dünyanın birçok ülkesindeki sanayi tesislerinde kullanılmaktadır" dedi.

Öztürk ayrıca dijitalleşme, otomasyon, yapay zeka destekli üretim sistemleri ve yüksek katma değerli teknolojilerin sektörün geleceğini şekillendireceğini belirterek, Konya'nın bu dönüşüm sürecinde önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı.

Komitelerden KTO'ya teşekkür

Toplantıda komiteler adına konuşan 38. Genel Makine Ekipmanları ve Asansör İmalatı Meslek Komitesi Başkanı Hamza Büyüktokatlı ise komite olarak düzenli toplantılar gerçekleştirdiklerini ve üyeleri ziyaret ederek sektörün sorunlarını yakından takip ettiklerini söyledi. KTO tarafından her dönem gerçekleştirilen Meslek Komiteleri İstişare Toplantılarının daha geniş katılımla yapılmasının sektör açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Büyüktokatlı, toplantının düzenlenmesinden dolayı Başkan Selçuk Öztürk'e ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından KTO Üyelerine söz verilerek talep, öneri ve sektörlerin durumuyla ilgili görüşleri masaya yatırıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı