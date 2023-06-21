Konya Şeker, Türkiye'nin en büyük 27. ihracatçısı oldu

Konya Şeker, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen 'İlk 1000 İhracatçı' araştırmasında 2022'de ülke genelinde 319. oldu. Şirket, gıda, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe Türkiye genelinde 27. sırada, Konya'da ise 1. basamakta yer alarak zirveye çıktı.

Konya Şeker, 2022'de Türkiye genelinde sektörünün en büyük 27. ihracatçısı olurken, Konya'da 1. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Konya Şeker, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen "İlk 1000 İhracatçı" araştırmasında 2022'de ülke genelinde 319. oldu. Şirket, gıda, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe Türkiye genelinde 27. sırada, Konya'da ise 1. basamakta yer alarak zirveye çıktı.

Atıştırmalık, bisküvi, çikolata, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş patates, kroket, bakliyat ve bulgur başta olmak üzere 700'e yakın ürünü dış pazarda müşterisi ile buluşturan Konya Şeker'in ihracatı 2022'de önceki yıla göre yüzde 10,2 artarak 93,5 milyon dolar oldu.

Açıklanan listede Konya Sanayi Odası Üyesi olan 5 şirket yer buldu. Bu şirketler, SSP Otomotiv Aydınlar Yedek Parça, Konya Şeker, Eti Alüminyum, YPS Global Otomotiv ve Hilal Deri Sakadat Et Mamülleri olarak sıralandı.

"İhracatta da iddialıyız"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker olarak Torku markasıyla Çin'den ABD'ye ve Rusya'ya kadar çok sayıda ülkeye ihracat yaptıklarının bilgisini verdi.

Türkiye'ye ihracat alanında da katkı sağlamanın kendilerini fazlasıyla gururlandırdığını kaydeden Erkoyuncu, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçen yıldan bugüne, 150 milyon dolara yakın ihracatımız var, 700'e yakın farklı kalemde ürünü ihraç ediyoruz. 2022 rakamlarına baktığımızda önceki yıla göre yüzde 10'dan fazla artış sağladık. Bizimle birlikte listede yer alan, ülkemize değer katan tüm firmaları kutluyorum. Çabamız, kaliteli ve güvenilir ürün kalemimizi, ihraç ettiğimiz ülke sayısını ve ihracat rakamlarını daha da artırmak. Ülke ekonomisi için dış ticaret büyük önem arz etmektedir. Konya Şeker olarak, 5 yılda ihracat rakamlarımızı 300-400 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Tesislerimizde katkısız, kaliteden ödün vermeden iç ve dış pazar için üretmeye devam ediyoruz."