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Konya Şeker, 2024-2025 Kampanya Döneminde Üreticilere 348 Milyon TL Patates Bedeli Ödeyecek

Konya Şeker, 2024-2025 Kampanya Döneminde Üreticilere 348 Milyon TL Patates Bedeli Ödeyecek
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Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına 347 milyon 970 bin lira patates bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ödemeler bugün saat 17.00'da çiftçilerin hesaplarına yatmaya başlayacak.

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına 347 milyon 970 bin liralık patates bedeli ödeyecek.

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına mali destek sağlamak amacıyla 347 milyon 970 bin TL'lik patates bedeli vereceğini açıkladı. Patates bedeli ödemesi bugün saat 17.00'dan itibaren üreticilerin hesabına yatmaya başlayacak. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Üretici ortaklarımıza vereceğimiz toplam 347 milyon 970 bin liralık patates bedelini bugün saat 17.00'dan itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz. Ödemelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli bir sezon diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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