Konya, Savunma Sanayi İhracatında Türkiye'nin 4. Büyük İli Oldu

Konya, savunma sanayi sektöründeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2024 yılında 165 milyon 700 bin dolar savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapan şehir, bu yılın ilk 8 ayında 131 milyon 671 bin dolar ihracatla Türkiye genelinde 4. sıraya yükseldi. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ihracatından aldığı payın yüzde 2.5'a yükseldiğinin altını çizerek, sektörün yılsonunda yeni bir rekora hazırlandığını vurguladı.

Konya Sanayi Odası olarak şehrin savunma ve havacılık sanayindeki üretim kabiliyetini artırmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Büyükeğen, "Odamızın kurduğu Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümemiz (BÜSAT) sektörel çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sektöre yönelik yürüttüğümüz 5 milyon dolar bütçeli Ur-Ge Projemizle, sanayicilerimize ihtiyaç analizi, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, tanıtım destekleri veriyoruz. Ayrıca Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızla Konyalı sanayicilerimizi sektörle buluşturmayı sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmaların katkısıyla Konya'mız; Ankara, İstanbul ve Eskişehir'in ardından savunma sanayi ihracatında Türkiye'nin 4. büyük ili haline geldi. Konya'mızda Milli Savunma Bakanlığı Onaylı Tedarikçi firma sayımız 51'e, Savunma Sanayi Yetenek Envanteri (YETEN) Projesi'ne katılan firma sayımız 106'ya, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)'na katılan firma sayımız ise 46'ya yükseldi" dedi.

Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları 16 kat büyüdü

Bu yıl 8.sini düzenleyecekleri Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları ile ilgili de bilgeler veren Büyükeğen, "Odamız tarafından ilki 2014 yılında gerçekleştirilen Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızı bu yıl, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığımız ve İç İşleri Bakanlığımızın destekleriyle 5-7 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Konya Fuar Merkezinde düzenleyeceğiz. 2014 yılında 500 metrekarelik bir alanda düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızı bu yıl 8 bin 100 metrekarelik bir alanda gerçekleştireceğiz. Böylece organizasyonumuz 16 kat büyümüş olacak. Savunma ve Havacılık Sanayinde gururumuz olan Aselsan, Roketsan, STM, BMC gibi ana sanayilerimiz ve tedarikçilerin de katılacağı organizasyonumuz, yerli tedarikçilerin ulusal ve uluslararası savunma projelerine entegre olmasına imkan sağlayacak. İlgi duyan herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükeğen, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na katılmak isteyen herkesin savunma.kso.org.tr adresinden detaylı bilgi alabileceğini sözlerine ekledi. - KONYA