Konya'nın Güneysınır ilçesinde ekşikara üzümleri serilmeye başlandı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde yetiştirilen ekşikara cinsi üzümler kurutulmak üzere sergi alanlarına serilmeye başlandı. Üzüm üreticisi aileler günün ilk ışıklarıyla hasat ettikleri Ekşikara üzümlerini sergi alanlarına taşıyarak kurutmaya bırakmaya başladı. Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir de ilçenin Bardas Mahallesi'nde üzüm üreticilerini bağlarında ziyaret ederek bereketli kazanç temennisinde bulundu.