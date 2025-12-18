Haberler

Konya-İstanbul Hattı'nda 13 milyon yolcu yüksek hızda seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının 11 yılda 13 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Hattın, gün geçtikçe artan yolcu ilgisiyle birlikte önemli bir ulaşım aracı haline geldiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın, 11 yılda 13 milyon yolcuya güvenli ve konforlu ulaşım sunduğunu bildirdi.

Uraloğlu, Konya- İstanbul YHT Hattı'nın işletmeye alınışının 11. yılına ilişkin açıklama yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT seferlerinin, her geçen gün artan yolcu ilgisiyle sürdürüldüğünü belirten Uraloğlu, Konya- İstanbul hattında 18 Nisan 2025 tarihinde 7 bin 321 yolcuyla en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldığı vurguladı.

Uraloğlu, hattın yıl içindeki kullanım detaylarına değinerek, "Konya- İstanbul hattında, 2025'te günlük ortalama 4 bin 856 kişi YHT ile seyahat ederken, yıl boyunca toplam 1,7 milyon yolcu taşındı. 2024'te ise bu sayı, yaklaşık 1,5 milyon olarak gerçekleşti. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kadim başkenti Konya ile Osmanlı Devleti'nin kadim başkenti İstanbul'u birbirine bağlayan bu hat, 11 yılda 13 milyon yolcuya güvenli ve konforlu ulaşım sundu. Konya-Eskişehir bağlantısıyla birlikte, toplam 13 milyon 633 bin vatandaşımız seyahat etti." ifadelerini kullandı.

YHT setlerinin ekonomi, business, loca ve engelli yolcular için özel bölümler barındırdığını, restoran hizmetiyle birlikte toplam 483 yolcu kapasitesine sahip olduğunu aktaran Uraloğlu, demir yollarında da herkes için erişilebilir ulaşım vizyonunu titizlikle uyguladıklarını kaydetti.

Uraloğlu, hızlı tren hattının Karaman'a kadar uzatılmasıyla birlikte, yük taşımacılığında da kalite artışı sağlandığına işaret ederek, "8 Ocak 2022 itibarıyla Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman arasında YHT işletmeciliğine geçildi. Bu hatlarda bugüne kadar 4 milyon 625 bin 118 yolcu seyahat etti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
