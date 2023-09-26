Konya'dan 7 firma Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer aldı

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 7 firmayı ve çalışanlarını tebrik etti. Konya'nın ekonomideki zorlu şartlara rağmen bu başarıyı elde etmesi Türk sanayisinin gururu haline geldi.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Konya'dan 7 firma yer aldı. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, listede yer alan tüm firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarını değerlendiren KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın ekonomideki tüm zorlu şartlara rağmen devler listesinde 7 firma ile yer alarak, Türk sanayisinin gururu haline geldiğini vurguladı. Açıklamasında Konya'nın Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinin başında yer aldığını ifade eden Başkan Büyükeğen, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 7 firma ile temsil edilen Konya'mız, ekonomideki tüm zorlu şartlara rağmen bu yıl da listedeki yerini koruyarak 7 firma ile yer aldı. Bu yıl sanayi devlerinin bulunduğu listede Konya'mızdan; Konya Şeker, Eti Alüminyum, AYD Otomotiv, TÜMOSAN Motor, Panagro Tarım ve Hayvancılık, Enka Süt ve Ova Un firmalarımız yer almıştır. Üreterek şehrimizin ve ülkemizin gururu olan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA