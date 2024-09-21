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Konya'daki Galericilerden Araç Fiyatları ve Faiz Etkisi Analizi

Konya'daki Galericilerden Araç Fiyatları ve Faiz Etkisi Analizi
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Pandemi sonrası araç fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve yüksek faiz oranları, ikinci el otomobil piyasasını olumsuz etkiliyor. Galericiler, araç almak isteyenlerin birikimlerini faize yatırdığını ve bu durumun piyasadaki dengeyi bozduğunu belirtiyor.

Konya'da pandemi sürecinde araç fiyatlarında artış yaşanırken, fiyatlardaki şişen balonun son 1 yıl içerisinde küçüldüğünü belirten galericiler, araç almak isteyen vatandaşların araç parasından gelir etmek için faize yatırdığını, bu yönelmenin de piyasada etkili olduğunu ifade ediyor.

Otomotiv sektörü pandemi döneminde yaşanan üretim, çip krizi ve hammadde sorunuyla sekteye uğradı. Bu süreçte araç fiyatları artarken, son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediğini belirten galerici esnafı, araç fiyatlarının döviz kurunu takip ettiğine dikkat çekiyor.

"Sıfırlara sürekli küçük küçük gelen zamlardan dolayı ikinci el ile ara makas artmış oldu"

Pandemi süreci ile başlayan fiyat artışının son 1 yılda gerilediğini ifade eden Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "Pandemi sürecinde yaşadığımız süreç, şu anda kesinlikle yok ama piyasa genelinde bazı marka ve modellerde hızlı bir satış devam ediyor. Tabii burada tamamen her şey arz talep dengesine bağlı olarak ilerliyor. Fiyatlar, artma noktasında tamamen döviz kuruna endeksle ilerliyor şu anda. Özellikle bayi ve distribütörlerin internet üzerinde yayınladığı rakamlar ve bugüne baktığımız zaman örnek vermek gerekirse, 1 milyon değerinde plakası takılmış, tescili yapılmış, piyasaya sürülmüş bir araca baktığımızda pandemi öncesine göre yüzde 8 ile yüzde 10 gibi bir değer kaybı vardı. Şu anda ise bu rakam yüzde 20, yirmi 25'lere kadar arttı. Sıfırlara sürekli küçük küçük gelen zamlardan dolayı ikinci el ile ara makas artmış oldu" dedi.

"Faizin yüksek olmasının otomobil fiyatlarına yansıması oldu"

Sektörün yükselen faiz oranlarıyla yakından etkilendiğinin altını çizen Acıbadem, "Otomobil piyasasının rahatlaması, insanların daha rahat ulaşabilmesi için biz Türkiye genelindeki tüm esnaflar olarak beklentimiz, otomotiv sektörüne kredi kartı taksitlerinin bireysel ve kurumsal kartlarda açılmasını istiyoruz. Tabii biz hep şunu ifade ediyoruz ki neden insanların birçoğu ulaşamıyor denildiği zaman burada banka faizleri, taşıt kredilerinin oranlarının yüksek olması ve taşıt kredilerindeki kullanım oranının düşük olması. Çünkü araç fiyatları çok fazla arttı, bankaların verdiği bireysel oranlar araçlarda çok düşük kalıyor. Tabii haliyle faizlerin de yüksek olmasından dolayı, araç maliyetinin çok fazla ve aylık ödeme oranları çok yüksek tutarlara geliyor ve haliyle insanlar alamıyor. Diğer bir konu faizin veya faizli mevduatın yüksek olması hem ikinci elde hem de sıfırda otomobil fiyatlarına yansıması oldu. Örnek vermek gerekirse vatandaş aracını satıyor veya 2 arabası varsa birini satıyor ve parasını faize yatırıyor. Haliyle yatırımcı ya da araç ihtiyaçsa kısıtlı olarak vatandaş aracı ertelemeyi düşünüyor, bu da piyasada etken bir durum oluşuyor" şeklinde konuştu.

"Sıfır araçlarda sürekli döviz üzerinde bir baskı var"

Sıfır araçlarda fiyatların döviz kurunu takip ettiğini anlatan Abdullah Acıbadem, "Sıfır araçlarda sürekli döviz üzerinde bir baskı var. Dövize endeksli sürekli fiyatların artışından dolayı yani bayilerde sıfır araç alacak olan kişilerde haliyle herkes dövize endeksli, dövize bakıyor. Diğer bir konu da ikinci el araç alacak olan kişiler de burada işte faizlerin özellikle yine belirtiyorum kredi kartı taksitlerinin açılmasını tüm esnaf olarak ve vatandaş olarak bekliyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Otomobil Ekonomi Finans konya

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