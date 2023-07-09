Konya'da çiftçilere dolandırıcılık uyarısı

KONYA Ovası'nda buğday ve arpa hasadı başlarken, çiftçilere yönelik dolandırıcılık uyarısı geldi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "TMO'nun randevu alma sistemlerine simsarlar da katıldı. Kart bilgilerinizi verin, şuraya şu parayı yatırın. TMO, ne kart ister, ne para ister, ne de başka bir bilgiyi ister" dedi. Polis memuru Furkan Fulin de son dönemlerde oltacılık yöntemi ile yapılan dolandırıcılık olaylarının arttığını belirtip, çiftçileri uyardı.

İki milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Çiftçiler, bu yıl da 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda hasada başladı. Çiftçiler tarlalarda ürün toplarken, dolandırıcılar, başta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olmak üzere birçok siteyi kopyalayıp, oltalama yöntemi ile çiftçileri kandırmaya çalışıyor.

'RANDEVU ALMA SİSTEMLERİNE SİMSARLAR DA KATILDI'

Dolandırıcıların TMO'nun randevu sistemini kopyalayıp, sahte bir site ile çiftçilerden kart ve hesap bilgilerini istediklerini belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "TMO'nun randevu alma sistemlerine simsarlar da katıldı. Kart bilgilerinizi verin, şuraya şu parayı yatırın. Bunların hiçbirine meyil etmememiz lazım. Bunların hiçbirine güvenmesinler. TMO, ne kart ister, ne para ister, ne de başka bir bilgiyi ister. TMO sadece Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) hesabı ister ve ürün kiminse başında mal satılırken; mal sahibini ister onun haricinde hiçbir şey istemez. Çiftçilerimizin bu konuda da dikkatli olmasını istiyorum. Tabii araya dolandırıcılar girdi. Sahte hesaplar açmaya başladılar. Kartında ya da hesabında para varsa hemen boşaltacaklar. Onun için çiftçimizi uyarıyorum. Çok dikkatli olsunlar. Çünkü TMO'dan randevu alabilmek için internet sitesi üzerinden giriyoruz. O yüzden bu oyuna düşmesinler. Eğer randevu almakta sıkıntı çekiliyorsa bağlı bulundukları ziraat odaları kanalıyla da randevularını alabilirler" dedi.

'HİÇBİR KURUM KREDİ, BANKA VE HESAP KARTI BİLGİSİ İSTEMİYOR'

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Furkan Fulin de oltalama yöntemi ile dolandırıcılık olaylarında artış olduğunu belirterek, "Bu tür dolandırıcılık konuları ile mücadele edip, internet ve sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolandırıcılar, sahte siteler kurarak, ortalama yöntemi ile internet kullanıcılarını gündem konuları üzerinden hedef alıyor. Son dönemde tatil siteleri, araç kiralama siteleri ve çiftçilerimizin mahsullerini satmak için başvurduğu resmi ve özel kurumların internet sitelerini taklit edip, hedef alıyorlar. Çiftçilerimizin randevu almak için müracaatta bulunduğu hiçbir kurum, kredi, banka ve hesap kartı bilgileri istememektedir" diye konuştu.

İNTERNET SİTELERİ İÇİN 'HTTPS' UYARISI

Fulin, arama motorları üzerinden yapılan aramalarda ilk çıkan siteye tıklanmaması gerektiğini belirterek, "Çünkü şüpheliler, bunlar ile alakalı reklam verip, bu sitelerin en üste çıkmasını sağlıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden karşımıza çıkan reklamlarda yine aynı şekilde şüphelilerce reklam verilerek, kullanıcıların karşısına çıkabilir. Bunun dışında internet sitesinin başında HTTPS yazıp, yazmadığını mutlaka kontrol etmeliyiz. Şüpheli mail, mesaj ve web sitelerine karşı dikkatli olmalıyız. Yetkili kurumlar, sizden e-posta ya da mesaj yoluyla şifrenizi paylaşmanızı hiçbir zaman istemez. Bu tür durumlarda kişisel bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın. Yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate almanız gerekir. Son olarak da kullandığımız cihaz ve yazılımların güncellemelerini aksatmayın" dedi.

Öte yandan TMO'nun, kopya siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirdiği öğrenildi. (DHA)

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