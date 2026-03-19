Konya'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Konya'da 18 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası için ihale gerçekleştirilecek. İhaleler, 31 Mart Salı günü Konya Valiliği'nde yapılacak.

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Cihanbeyli, Selçuklu, Karapınar, Tuzlukçu, Hüyük, Meram, Ereğli, Seydişehir, Beyşehir, Sarayönü ilçelerinde bulunan 18 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihale edilecek.

Muhammen bedeli 486 bin 592 lira 80 kuruş ile 1 milyon 621 bin 976 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 31 Mart Salı günü 09.00-14.15 saatlerinde Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihale salonunda yapılacak.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
