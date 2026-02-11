Konut kredisinde bankalar arası rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi

Türkiye'de konut sahibi olmak isteyenler ile yatırım amaçlı alım planlayanların yakından izlediği kredi faizlerinde bankalar arasındaki yarış hız kazandı.

Özellikle kamu bankalarının öncülüğünde başlayan faiz indirimi adımları, özel bankalara da yansıdı. Konut kredisi oranları birçok bankada yüzde 2,50–2,60 aralığına kadar gerilerken, piyasada hareketlilik beklentisi arttı. Sektörde "en düşük oran" olarak öne çıkan Ziraat Bankası'nın yüzde 2,49'luk faiz seçeneği sonrası rekabet daha da belirginleşti.

4 MİLYON TL KONUT KREDİSİNDE 800 BİN TL PEŞİNAT GEREKİYOR

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son kararı da konut finansmanında yeni bir dönemi başlattı. 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda kredi kullanım oranı yüzde 80'e yükseltildi. Bu düzenlemeye göre 4 milyon TL değerindeki bir konut için alıcının 800 bin TL peşinat ödemesi gerekiyor. Kalan 3 milyon 200 bin TL ise krediyle finanse edilebiliyor.

Peki 120 ay vadede bu tutarın geri ödeme tablosu nasıl şekilleniyor? İşte bankalara göre örnek hesaplama:

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

Kredi Tutarı: 3.200.000 TL

Vade: 120 Ay

ZİRAAT BANKASI – Yüzde 2,49

Aylık Taksit: 82.300 TL

Toplam Geri Ödeme: 9.876.000 TL

Toplam Faiz: 6.676.000 TL

AKBANK – Yüzde 2,49

Aylık Taksit: 82.300 TL

Toplam Geri Ödeme: 9.876.000 TL

Toplam Faiz: 6.676.000 TL

İŞ BANKASI – Yüzde 2,50

Aylık Taksit: 83.100 TL

Toplam Geri Ödeme: 9.972.000 TL

Toplam Faiz: 6.772.000 TL

VAKIF KATILIM – Yüzde 2,54

Aylık Taksit: 85.300 TL

Toplam Geri Ödeme: 10.236.000 TL

Toplam Faiz: 7.036.000 TL

KUVEYT TÜRK – Yüzde 2,55

Aylık Taksit: 85.900 TL

Toplam Geri Ödeme: 10.308.000 TL

Toplam Faiz: 7.108.000 TL

GARANTİ BBVA – Yüzde 2,69

Aylık Taksit: 94.500 TL

Toplam Geri Ödeme: 11.340.000 TL

Toplam Faiz: 8.140.000 TL

QNB – Yüzde 2,69

Aylık Taksit: 94.500 TL

Toplam Geri Ödeme: 11.340.000 TL

Toplam Faiz: 8.140.000 TL

HALKBANK – Yüzde 2,69

Aylık Taksit: 94.500 TL

Toplam Geri Ödeme: 11.340.000 TL

Toplam Faiz: 8.140.000 TL

HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ: FAİZLER YÜZDE 2'YE KADAR GERİLEYEBİLİR

Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, Türk bankacılık sektöründe 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranlarının veya kar paylarının yüzde 2.5'in altına çekildiğini kaydetti. Arslan, bunun yıllık bazda yaklaşık yüzde 30'lara varan bir maliyete tekabül ettiğine işaret ederek, "Enflasyondaki düşüş devam ettikçe bunun akabinde Merkez Bankasında da faiz indirimleri gündeme gelebilecek ve bankalar da Merkez Bankasının bu faiz indirimini elbette ki konut kredilerine yansıtacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konut kredilerine ilişkin beklentilerini de paylaşan Arslan, "Konut kredisindeki maliyet oranları şu anda aylık bazda 2,5'in altına indi. Bunun ikinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkanı sağlayacaktır." dedi.