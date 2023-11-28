Konteyner kentte kınalı keklik bulunduran kişiye yüksek para cezası

Kahramanmaraş'ta konteyner kentte 4 kınalı keklik besleyen bir kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 26 bin lira idari para cezası uygulandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, konteyner kentte 4 kınalı keklik besleyen M.İ.'ye (39), Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 26 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bayrampaşa Konteyner Kenti'nde İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan denetimler sırasında M.İ.'nin kaldığı konteynerde 4 kınalı keklik tespit edildi. Beslenmesi ve bulundurulması izne tabi olması nedeniyle kekliklere ekipler tarafından el konuldu. Kınalı keklikleri jandarmadan teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten M.İ.'ye 26 bin lira idari para cezası uyguladı.