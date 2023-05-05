Konak Belediye Meclisi, 2022 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap Cetvellerini kabul etti

Konak Belediye Meclisi'nin mayıs ayı ikinci toplantısında, 2022 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap Cetvelleri oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Konak Belediyesi'nin Hatay semtindeki hissesinin kat karşılığı olarak değerlendirilmesine karar verildi ve belediye hissesi karşılığında iki daire alınacak.

Konak Belediye Meclisi mayıs ayı ikinci toplantısında; Belediye'nin 2022 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap Cetvelleri oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Konak Belediyesi'nin Hatay semtindeki hissesinin kat karşılığı olarak değerlendirilmesine karar verildi. Belediye hissesi karşılığında iki daire alacak.

Konak Belediye Meclisi mayıs ayının ikinci olağan toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Başkan Vekili Mahmut Esat Aslan yönetimindeki oturumda Hatay semtindeki Konak Belediyesi'ne ait hissenin kat karşılığı şeklinde değerlendirilmesine yönelik önerge oybirliğiyle kabul edildi. Hukuk, İmar, Plan ve Bütçe Komisyonunun onaylanan raporuna göre Konak Belediyesi, 2. Karantina Mahallesi'nde benzin istasyonu olan bölgedeki toplam 797,78 metrekarelik alanın 106,54 metrekarelik hissesine karşılık iki daire sahibi olacak. Öte yandan Meclis'te 2022 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap Cetvelleri oy çokluğuyla kabul edildi.