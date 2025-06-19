Koçtaş, Brandverse Awards 2025'te Altın Ödül Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçtaş, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle düzenlenen Brandverse Awards 2025'te, Social Brands Veri Analitiği Ödülleri Ev Geliştirme kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi oldu. Şirket, sosyal medya başarısını ödüllendirilen çalışmalarına borçlu olduğunu bildirdi.

Koçtaş, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle ???????düzenlenen Brandverse Awards 2025'te, Social Brands Veri Analitiği Ödülleri Ev Geliştirme kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Deloitte Türkiye tarafından yürütülen araştırma kapsamında, 51 binden fazla marka sosyal medya hesabı SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi üzerinden analitik yöntemlerle değerlendirildi. Düzenlenen törende Koçtaş adına ödülü Marka İletişimi ekibi aldı.

Koçtaş, 1 Nisan 2024-1 Nisan 2025 dönemini kapsayan, takipçi sayısı ve artışı, içerik üretim sıklığı ve türleri, toplam etkileşim hacmi, kullanıcıların içeriklere verdiği tepkilerin niteliği gibi birçok detaylı metriğin analiz edildiği araştırma sonucunda ev geliştirme kategorisinde lider oldu.

Youtube hesabında 1 milyon abone sınırını aşan Koçtaş, dijital iletişimdeki başarısını ödülle ortaya koymuş oldu.

Veri odaklı içerik üretimi, sezonluk kampanya entegrasyonları ve müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen içerik serileri, markanın Koçtaş Youtube ve Instagram hesaplarında yıl boyunca sürdürdüğü dijital iletişim çalışmalarındaki başarısında önemli rol oynadı.

Koçtaş, yeni fikir ve projelerle dijital iletişimde sektördeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı

Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti

Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Acısını sevenleriyle paylaştı
EuroLeague'de tarihi değişiklik resmen açıklandı

EuroLeague'de tarihi değişiklik resmen açıklandı
Yasemin'in ölümündeki korkunç detay! Ayakkabıdaki kan izi ele verdi

Yasemin'in ölümündeki korkunç detay! Ayakkabıdaki kan izi ele verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.