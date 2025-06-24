Koçtaş, Ankara Eryaman Mağazasını Yenileyerek Yeni Deneyimler Sunuyor

Koçtaş, Ankara'da müşterilerine daha yenilikçi bir alışveriş deneyimi sunmak için Koçtaş Eryaman mağazasını yenileyerek hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen mağazada seramik vitrini, çocuk ürünleri alanı, mağaza içi kiosklar üzerinden satılan mobilyalar için özel vitrin alanı, oyun severler için tasarlanan "oyuncu" alanı ve yaşam alanları için özel dekorasyon fikirleri sunan ilham alanlarıyla estetik ve yeni nesil bir alışveriş deneyimi sağlandı.

Koçtaş'ın yenilenen Eryaman mağazasında Koçtaş internet adresinde satışa sunulan seçili mobilya ürünlerinin satın alınmadan önce deneyimlenebileceği vitrin alanı da yer alıyor.

Köşe koltuktan oturma gruplarına, odanın şekline göre değiştirilebilen modüler parçalardan tamamlayıcı aksesuarlara pek çok ürün mağazalarında müşterileri bekliyor.

İlk kez Koçtaş Eryaman mağazada açılan yeni seramik vitrin alanı, müşterilerin ürünleri daha rahat seçebilmesi ve için yaşam alanı görselleriyle desteklenerek galeri gibi tasarlandı.

Büyük ebatlı seramiklerin de yer aldığı teşhir alanında birçok markanın farklı tarz ve ihtiyaca yönelik ürünleri bir arada sergileniyor. Küçük ev aletleri, tezgah, ocak, mutfak gereçleri gibi ürünler de deneyim alanı olarak kurgulanan mutfak alanında sergileniyor.

Çocuklara ve oyun tutkunlarına özel geniş ürün çeşitleri ise Eryaman mağazada yeni kurulan çocuk ve "oyuncu vitrin" alanlarında sergileniyor. Küçük ev aletleri kategorisinde daha fazla marka ve ürünün, özel olarak ayrıştırılmış bir reyonda sergilendiği yeni bir sunum alanı olarak sunuluyor.

300 kişilik uzman personel

Koçtaş ile aynı konumda 2. şubesini açan Fixgross ise unlu mamul imalatından manava, kasap ve şarküteriden balık reyonuna, kişisel bakımdan evcil hayvan ürünlerine varan geniş ürün çeşitlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Hasköy şubesinden sonra ikinci şube olan yeni mağaza, 5 bin 600 metrekarelik alanı ve 300 kişilik uzman personele sahip.

Şube, restoran, kafe, fırın, bakkal ve resmi kurumlara toptan alışveriş imkanı sunarken, bireysel müşteriler için ekonomik ürünleri tek çatı altında sunuyor.