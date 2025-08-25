Koç Holding düğmeye bastı! 2 efsane model geri dönüyor

Tofaş ve Stellantis birleşmesi kapsamında Rekabet Kurumu'na uygun bütçeli bir SUV araç üreteceğinin taahhüdünü veren Koç Holding, otomobil pazarındaki hakimiyetini güçlendirmek için yeni girişimlerini sürdürüyor.

2026'DA YOLLARA DÖNÜYORLAR

TOFAŞ tarafından 1990'lı yıllarda üretilen ve uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok kullanılan otomobil modellerine dönüşen 'Şahin' ve 'Doğan' modelleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden yollara dönmeye hazırlanıyor.

TEKNOLOJİ GÜNÜMÜZ STANDARTLARINDA OLACAK

Otomobil tutkunları tarafından hala büyük ilgi gösterilen modellerin, yeni üretilecek araçların tasarım aşamasında etkili olması beklenirken, üretilecek araçların iç aksamı ve teknolojik destekleri ise tamamen günümüz standartlarını karşılamış olacak.

İKONİK TASARIM ÇİZGİLERİ KORUNACAK

Gelecek yıl itibarıyla iki modelin de yeni versiyonlarının üretimine başlanması beklenirken, yeniden üretilecek modellerin, geçmişin ikonik tasarım çizgilerini koruyarak günümüz teknolojisiyle donatılacağı belirtiliyor. Bu sayede hem nostalji arayan kullanıcılar hem de güncel ihtiyaçlara yönelik beklentiler karşılanmış olacak.