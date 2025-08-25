Koç Holding düğmeye bastı! 2 efsane model geri dönüyor

Güncelleme:
Otomobil pazarındaki hakimiyetini güçlendirmek isteyen Koç Holding bomba bir hamleye hazırlanıyor. 90'lı yıllarda TOFAŞ'ın ürettiği kuş serisi 'Şahin' ve 'Doğan' model otomobillerin gelecek yıl yenilenerek satışa sunulması bekleniyor. Günümüz teknoloji ve güvenlik seçenekleriyle donatılacak araçların tasarım olaraksa geçmişten izler taşıyacağı öğrenildi.

Tofaş ve Stellantis birleşmesi kapsamında Rekabet Kurumu'na uygun bütçeli bir SUV araç üreteceğinin taahhüdünü veren Koç Holding, otomobil pazarındaki hakimiyetini güçlendirmek için yeni girişimlerini sürdürüyor.

2026'DA YOLLARA DÖNÜYORLAR

TOFAŞ tarafından 1990'lı yıllarda üretilen ve uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok kullanılan otomobil modellerine dönüşen 'Şahin' ve 'Doğan' modelleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden yollara dönmeye hazırlanıyor.

TEKNOLOJİ GÜNÜMÜZ STANDARTLARINDA OLACAK

Otomobil tutkunları tarafından hala büyük ilgi gösterilen modellerin, yeni üretilecek araçların tasarım aşamasında etkili olması beklenirken, üretilecek araçların iç aksamı ve teknolojik destekleri ise tamamen günümüz standartlarını karşılamış olacak.

İKONİK TASARIM ÇİZGİLERİ KORUNACAK

Gelecek yıl itibarıyla iki modelin de yeni versiyonlarının üretimine başlanması beklenirken, yeniden üretilecek modellerin, geçmişin ikonik tasarım çizgilerini koruyarak günümüz teknolojisiyle donatılacağı belirtiliyor. Bu sayede hem nostalji arayan kullanıcılar hem de güncel ihtiyaçlara yönelik beklentiler karşılanmış olacak.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

O kadar kuş beyinli var ki Koç bu fırsatı iyi değerlendirecektir.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

KOÇ'lar için "Yerli otomobil ticari intihar olur" o yüzden ortakları FIAT peynir ekmek gibi Egea satarken bu işe girmez bu işte yatar bekleyin görün.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fazla kilolarından kurtulan Işın Karaca adeta bambaşka biri oldu

Fazla kilolarından kurtulan Işın Karaca'yı sahnede görenler tanıyamadı
Arda Güler bu sezon ikinci maçına çıktı! İşte alınan sonuç

Bu sezon ikinci maçına çıktı! İşte alınan sonuç
